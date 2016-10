Widerstand gegen Millioneninvestition in Twist

Twist. Der 145 mal 65 Meter große Hallenneubau mit Stahl-, KTL- und Pulverbeschichtungsanlage soll auf dem gemeinsamen elf Hektar großen Firmengelände im „Gewerbe- und Industriegebiet Autobahn“ in Twist bis Juni 2018 entstehen.

Genehmigungsbehörde ist unter anderem für den Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz das Gewebeaufsichtsamt Oldenburg. Ralf Saatkamp, Geschäftsführender Gesellschafter der System Trailers Fahrzeugbau, sagte dazud er „Meppener Tagespost“: „Wir hatten auf eine schnelle Genehmigung auch für den vorzeitigen Baubeginn gehofft.“

Doch es kam unerwartet ganz anders. Am letzten Tag der Einspruchsfrist gingen „überraschend sechs Einwendungen ein“. Dabei handele es sich zum einen um einen Landwirt und um Nachbarfirmen aus demselben Gewerbepark. Am meisten Betroffenheit bei dem Twister Betrieb mit seinen 220 Mitarbeitern löst allerdings die Einwendung des bisherigen Vertragspartners aus einer anderen emsländischen Gemeinde aus.

Wie Saatkamp und der neue Geschäftsführer der Giga Coating GmbH Ingo Wildermann ausführten, besteht die Kooperation mit dem Unternehmen seit August 2011. Seitdem werden die Twister Trailer dort beschichtet. „2015 forderte der Partner plötzlich massiv erhöhte Preise“, berichtet Saatkamp. Damit wäre System Trailers Fahrzeugbau nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. „Zudem haben wir keine Möglichkeit, einen anderen Partner ins Boot zu nehmen“, ergänzte der Firmeninhaber. Er bedaure im Nachhinein die „gefährliche Abhängigkeit“.

Der Vertrag mit dem emsländischen Beschichter läuft im Juni 2018 aus. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die eigene Anlage stehen. „Wir sind bislang noch der einzige mittelgroße Fahrzeugbauer Europas ohne eigene Beschichtung“, weist er auf das Problem hin. Und nur durch eine KTL-Beschichtungsanlage sei eine „gleichbleibende und prozesssichere Qualität“ gesichert.

Modernste Technik

Geplant sei eine Anlage mit modernster Technik für Großteile bis 15,80 Meter Länge und einem Gewicht von neun Tonnen. Die beiden Geschäftsführer hoffen zugleich auf neue Kunden. System Trailers werde in diesem Jahr über 3000 Fahrzeuge produzieren. Der Eigenbedarf liege bei 18 bis 20 Fahrzeugen am Tag. „Die Anlage besitzt aber Kapazitäten für 100 Fahrzeuge pro Tag“, so Wildermann.

Gerade für die Beschichtung von Großteilen gebe es im Umkreis von 500 Kilometern einen enormen Markt. „Wir wollen die Lohnbeschichtung in unserer Firmenstrategie aufbauen“, so Saatkamp. Aber auch die Firma selbst setzt auf Wachstum. „75 Prozent unserer Fahrzeuge werden exportiert“, sagt der Geschäftsführer.

Das Unternehmen investierte nach eigenen Angaben am Standort an der Autobahn seit 2001 elf Millionen Euro. 2014, 2015 und auch dieses Jahr gebe es zweistellige Wachstumsraten. So besitze man für zukünftige Investitionen noch weitere Flächen in einer Größenordnung von fünf Hektar. Wegen der aktuellen Problematik lud die Firma vor einer Woche sogar die Nachbarn zu einer Informationsveranstaltung über das Projekt ein. 20 Bürger nahmen daran teil.

Im Rahmen eines Erörterungstermins sollen kommende Woche die Kritikpunkte der sechs Einwendungen mit den Vertretern von Giga Coating sowie den Behörden besprochen werden. Danach muss dann unter anderem das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg eine Entscheidung treffen. „Wir brauchen bis März 2017 eine Genehmigung, um den Zeitplan halten zu können“, ergänzte Saatkamp.

Einwendung hat 37 Seiten

Der Firmeninhaber der bisherigen Partnerfirma wollte zu seiner Einwendung keine Stellungnahme abgeben. Das Schreiben einer renommierten Anwaltskanzlei aus Nordrhein-Westfalen umfasst 37 Seiten. Dabei werden bereits die Form und Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung moniert.

Hauptkritikpunkt ist jedoch der Bebauungsplan Nr. 55 „Gewerbe- und Industriegebiet Autobahn“ der Gemeinde Twist selbst. So sei die geplante Anlage als „immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftiger Betrieb ein Industriebetrieb, der nach der Bauverordnung nur in einem Industriegebiet zulässig ist“. Das Firmengelände befinde sich aber in dem Gewerbegebiet des Gesamtareals.

Die Rechtsanwälte gehen gleichwohl noch einen Schritt weiter: Danach ist der komplette Bebauungsplan der Gemeinde „aufgrund einer Vielzahl von Mängeln“ unwirksam. So enthalte der B-Plan nicht die notwendigen Festsetzungen zur Zahl der Vollgeschosse und der Höhe baulicher Anlagen in dem Industriegebiet.

Weiter moniert die Kanzlei fehlerhafte und widersprüchliche Angaben in den Gutachten zur geplanten KTL-Beschichtungsanlage. Die Kritikpunkte reichen von der ungenauen Schornsteinhöhe bis hin zur fehlenden Typenbezeichnung der eingesetzten Gabelstapler.