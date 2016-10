„Wickie“ kommt nach Lingen

„Wickie – das Musical“ ist am Dienstag, 11. Oktober, in der Emsland-Arena in Lingen zu sehen. Es gibt noch Karten im Vorverkauf.

gn Lingen. Fans und Familien dürfen sich auf Wickie in Lingen freuen. Das Musical über den berühmten Wikingerjungen ist seit September erstmals auf Tour und erobert die großen Bühnen. Am Dienstag, 11. Oktober, gastiert die Produktion in der Lingener Emsland-Arena.

Wickie live erleben

Einmal Wickie live erleben und mitfiebern, während Sänger und Tänzer ein spannendes Abenteuer der Wikinger-Crew zum Leben erwecken. „Mitreißende Lieder und herrliche Kostüme nehmen die Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise in Wickies Welt – Mitwippen ist dabei vorprogrammiert“, kündigt die Emsland-Arena an. Die musikalische und künstlerische Leitung übernimmt Komponist und Produzent Thomas Schwab. Mehr als 30 Charaktere singen während der knapp 100-minütigen Show live. Neben den insgesamt 15 eigens komponierten Songs darf natürlich „Hey hey Wickie“ nicht fehlen.

Zusätzlich sollen die vielen abwechslungsreichen Bühnenbilder für Staunen und Unterhaltung sorgen: Die Bühnenelemente werden parallel zur Show vor den Augen der Zuschauer von den Darstellern selbst in das fantastische Drachenboot der Wikinger, das heimelige Dorf Flake, eine geheimnisvolle Eishöhle und alle anderen Schauplätze des Musicals umgebaut.

Inhalt

Ganz Flake freut sich auf das große Fest der Freya! Zu diesem wichtigen Anlass werden jedes Jahr für die Zeremonie zu Ehren der Göttin zwei große mystische Edelsteine präsentiert. Während alle Wikinger sich vorbereiten und das Dorf schmücken, spielen Wickie und Ylvi miteinander verstecken. Nichtsahnend, dass der Schreckliche Sven, Anführer der Piraten, einen fiesen Plan ausgeheckt hat: Pokka, sein Gehilfe, soll Wickie entführen, um ihn anschließend gegen die wertvollen Edelsteine einzutauschen. Pokka jedoch fängt versehentlich Ylvi und verschleppt sie aus dem Dorf. Natürlich brechen die Wikinger sofort auf, um sie zu befreien, und so nimmt das Abenteuer seinen Lauf…

Vom TV-Erfolg zur großen Bühnenshow

1974 feierte die Zeichentrickserie „Wickie und die starken Männer“ Bildschirmpremiere in Deutschland. Der kleine Wikinger mit den Geistesblitzen spielte sich schnell in die Herzen aller Kinder. Wickie ist klein und nicht so stark wie ein echter Wikinger, aber wenn er seine Nase reibt, hat er bessere Ideen als sein Vater Halvar und die starken Männer zusammen. Nicht Muskeln und magische Fähigkeiten machen ihn zum Helden, sondern seine Cleverness. Basierend auf den Kinderbüchern des Schweden Runer Jonsson wurde der Stoff nicht nur fürs TV, sondern 2009 und 2011 bereits in Kinofilmen adaptiert.

2014 kehrte Wickie mitsamt seinem Vater und dessen Drachenboot-Crew als moderne, in CGI animierte Serie ins deutsche Fernsehen zurück. Bis heute haben die Charaktere nichts von ihrem Witz und ihrer Originalität eingebüßt. 2016 kommt mit „Wickie – Das Musical“ nun eine eigene Bühnenshow nach Deutschland und in die Schweiz.

Ticktes

Tickets ab 25,90 € inklusive aller Gebühren bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0591 912950 und 0591 9144144 sowie auf www.emslandarena.com