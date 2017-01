Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht zu Freitag mit Neuschneemengen von bis zu 20 Zentimentern. Zudem könnte es Sturmböen geben.

gn Nordhorn. Grafschafter aufgepasst: Es soll am Freitag kräftig schneien. „In der Nacht zu Freitag kommt von Südwesten her kräftiger Niederschlag auf. Dabei fällt zunächst Regen, der aber rasch in Schnee übergeht“, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Es muss verbreitet mit Neuschneemengen zwischen 10 und 20 Zentimetern innerhalb von zwölf Stunden gerechnet werden, der größte Teil fällt jedoch innerhalb von sechs Stunden. Die Unwetterwarnung vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen bezieht sich auf Freitag, 13. Januar, von 0 bis 12 Uhr. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.