Westfalen: Polizisten schlagen im Morgengrauen zu

Großeinsatz gegen Rockerbande in vier Städten in den Kreisen Borken und Steinfurt - Fünf Festnahmen.

gn Gronau/Stadtlohn/Ochtrup/Rheine. Die Polizei kam im Morgengrauen: Rund 70 Beamte schlugen zeitgleich in mehreren Städten der Region zu. Im Rahmen eines Großeinsatzes, an dem auch eine Spezialeinheit beteiligt war, wurden am Dienstagmorgen ab vier Uhr in Gronau, Stadtlohn, Ochtrup und Rheine insgesamt 14 Objekte der rockerähnlich auftretenden deutsch-türkischen Gruppe „Tek Tabanca Teskilati“ (TTT) durchsucht. Die Bilanz: Fünf Festnahmen und zahlreiche sichergestellte Waffen.

In den vergangenen Monaten war es zuvor in der Gronauer Innenstadt zu verschiedenen Delikten gekommen, bei denen TTT-Mitglieder als Tatverdächtige in den Fokus der Polizei gerieten. Die daraufhin durchgeführten intensiven Ermittlungen gegen zahlreiche Mitglieder der rockerähnlich auftretenden Gruppe führten in den frühen Morgenstunden des Dienstages zu einer groß angelegten Durchsuchung und zu den Festnahmen.

Im Rahmen der Ermittlungen gerieten die Beschuldigten in den dringenden Tatverdacht, schwere Raub- und Erpressungsdelikte begangen und Handel mit illegalen Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen getrieben zu haben. Hinzu kommen nach Angaben der Polizei Körperverletzungsdelikte und waffenrechtliche Verstöße.

Aufgrund der konkreten Verdachtslage beantragte der ermittelnde Staatsanwalt fünf Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse für 14 Objekte (elf in Gronau und je eines in Stadtlohn, Ochtrup und Rheine). Bei den Objekten handelt es sich um Wohnungen, eine betriebliche und eine als Clubraum genutzte Immobilie. Der zuständige Richter folgte den Anträgen und erließ fünf Haft- sowie 14 Durchsuchungsbeschlüsse.

Die Haftbefehle richten sich gegen die Hauptbeschuldigten (zwei Gronauer im Alter von 22 und 24 Jahren und einen 26-Jährigen aus Rheine), ein weiteres Mitglied der Gruppe (wohnhaft in Ochtrup, 30 Jahre alt) und eine 45-jährige Gronauerin. Am Dienstagmorgen setzte die Polizei die richterlichen Beschlüsse zeitgleich um, wobei auch Kräfte einer Spezialeinheit zum Einsatz kamen. Die fünf Personen, gegen die die Haftbefehle bestanden, konnten festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, so die Polizei.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten zahlreiche Gegenstände, unter anderem Betäubungsmittel, Datenträger und mögliche sogenannte Tatmittel (Waffen, darunter auch mehrere Schreckschusspistolen) sicher.

Die Festgenommenen werden noch am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, wie Polizeipressesprecher Frank Rentmeister auf Anfrage bestätigte.

Der Borkener Landrat Dr. Kai Zwicker begrüßte am Dienstag das massive Vorgehen der Polizei: „Die intensiven Ermittlungen und der Polizeieinsatz setzen klare Zeichen. Polizei und Justiz gehen konsequent gegen die Gruppe vor, die in Teilen der Gronauer Bevölkerung für Unruhe gesorgt hat“, sagte Zwicker.