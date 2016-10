Wertstoffe werden oftmals nicht wiederverwertet

Mehr aus diesem Ressort

Der EU droht wegen des Ceta-Streits eine Blamage in der Handelspolitik. Bei einem Ministertreffen in Luxemburg zeichnet sich ab, dass der Abschluss des Handelsabkommens mit Kanada weiter nicht sicher ist. mehr...

Wikileaks-Gründer Julian Assange hat nach Angaben der Enthüllungs-Plattform keinen Internet-Zugang mehr. Ecuador habe Assange, der Asyl in der Londoner Botschaft des Landes fand, am Samstag die Leitung gekappt, schrieb Wikileaks bei Twitter. mehr...

Ein Mensch verbrennt am Montag auf der A2 in seinem Wagen, am Stauende sterben später zwei Lkw-Insassen im Führerhaus. Am Dienstag kracht es erneut auf der Autobahn. mehr...