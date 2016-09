Wenn dein Haus der Nordumgehung im Weg steht

Nordhorn. Wenn man Frank Jüngerink fragt, wo die Nordhorner Nordumgehung entlang führen wird, dann klopft er auf seinen Esszimmertisch und sagt: „Genau hier. Wir sitzen mitten auf der Fahrbahn.“ Der 33-Jährige ist am Hohenkörbener Weg 180 aufgewachsen, hat nahezu immer hier gewohnt. Sein ganzes Familienleben mit allen Höhen und Tiefen hat sich auf diesem Grundstück abgespielt. Und nun muss es weg, sein Elternhaus. Und mit ihm seine junge Familie: Frank (33), Christina (32), Lasse (3) und Carlotta (1). Gemeinwohl geht vor Eigenwohl, so ist das halt.

Insgesamt müssen vier Häuser in Nordhorn weichen, damit die Umgehungsstraße gebaut und planmäßig Ende 2019 freigegeben werden kann. Die drei anderen betroffenen Gebäude am Bosinks Kamp, an der Veldhauser Straße und direkt neben Jüngerinks am Hohenkörbener Weg sind bereits verlassen. In allen Fällen, so betont der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, Klaus Haberland, habe man sich mit den Bewohnern gütlich geeinigt.

Geeinigt haben sie sich in der Tat, aber das mit dem „gütlich“ sehen die Jüngerinks nicht uneingeschränkt so. Sie fühlten sich in den monatelangen Verhandlungen alleingelassen: „Du hast niemanden, der hinter dir steht; alle stehen dir gegenüber.“

Dabei sei es nicht so, dass sie selbst sich dem Bauprojekt in den Weg stellen wollten, betonen die Jüngerinks. Sie bezweifeln zwar weiterhin, dass die insgesamt rund 8,6 Kilometer lange und voraussichtlich 32,1 Millionen Euro teure Verbindung zwischen den Bundesstraßen 213 und 403 wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber sie hätten akzeptiert, dass die Entscheidung gefallen sei und sie die Konsequenzen zu tragen hätten, betonen beide.

Als das junge Paar 2011 Franks Elternhaus übernahm, „da war es um die Nordumgehung gerade ruhig“, meinen sie. Deshalb hätten sie sich auch entschieden, in das dringend renovierungsbedürftige Haus zu investieren. Schließlich gehöre die Diskussion um eine mögliche Umgehungsstraße bereits zu seinen Kindheitserinnerungen. „Ob und wann die Straße tatsächlich gebaut wird – das war doch immer unklar“, sagt der ehemalige Soldat, der gerade eine Ausbildung zum Zollbeamten absolviert. Seine Frau Christina ist Friseurmeisterin und momentan in Elternzeit. Sohn Lasse kam vor drei Jahren mit einer Behinderung zur Welt, Tochter Carlotta ist inzwischen 15 Monate alt.

Die Diskussion um die Nordumgehung wird weitergehen, aber kommen wird die Straße nie – so hatten sie sich das 2011 gedacht. Aber als das junge Paar gerade die alten Fliesen aus dem Badezimmer schlug und die Elektroheizung wegen der hohen Energiekosten rausschmiss, da wurde das Thema wieder aktuell. Der Planfeststellungsbeschluss erging am 31. Mai 2011. Und seit dem 29. Januar 2013 ist er unanfechtbar.

Trotzdem hatten die Jüngerinks weiter Hoffnung, in ihrem Haus bleiben zu können. Denn bis feststand, dass das Millionenprojekt tatsächlich finanziert wird, gingen erneut eineinhalb Jahre ins Land. Am 7. August 2014 las Frank Jüngerink auf GN-Online die Schlagzeile: „Bau der Nordumgehung kann beginnen“. Seine Erwartung, dass die Straße es nicht in den Finanzplan des Bundes schaffen und das Projekt mangels Wirtschaftlichkeit scheitern würde, hatte sich in diesem Moment zerschlagen. „Ich erinnere mich genau“, erzählt Christina Jüngerink von diesem Moment vor zwei Jahren: „Frank hat mich angesehen, als wären drei Leute gleichzeitig gestorben.“

Von diesem Tag an war dem Ehepaar klar, dass es sich ein neues Zuhause suchen musste. Und seitdem fühlt es sich im alten nicht mehr richtig wohl. „Klar, wir putzen noch und mähen den Rasen“, sagen sie mit einem Anflug von Sarkasmus. „Aber in diesem Haus macht einem ja nichts mehr Spaß. Wenn uns etwas runterfällt, sagen wir im Scherz: Lass liegen, kommt eh bald eine Straße drüber.“

Das Land Niedersachsen schickte ihnen einen Gutachter ins Haus. Der Verkehrswert, den er ermittelte, sei durchaus fair, bestätigen die Jüngerinks. Aber dieser Wert sei eben nicht besonders hoch. Kein Wunder bei einem Haus aus dem Jahr 1956, noch dazu auf einem Grundstück recht weit entfernt von der nächsten Siedlung.

Nicht fair finden die beiden, dass sie für das Geld, das ihnen geboten wurde, kein vergleichbares anderes Zuhause bekommen konnten. „Wir unterstützen Sie“, hätten ihnen Behörden und Politik zu Beginn der Gespräche zugesagt. Doch je länger sich die Verhandlungen hinzogen, desto weniger Unterstützung hätten sie tatsächlich erfahren, klagen die beiden.

> Die Trasse der Nordumgehung: Übersichtskarte hier als PDF herunterladen

Das sieht Behördenleiter Klaus Haberland in Lingen ganz anders. „Wir haben uns unheimlich gekümmert“, betont er im Namen der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: „Wir haben alle Möglichkeiten, die uns der rechtliche Rahmen lässt, ausgeschöpft und sind der Familie sehr weit entgegengekommen.“ Auch die Stadt Nordhorn habe sich intensiv eingebracht und viele Ersatzgrundstücke angeboten.

Haberland verweist darauf, dass die Situation der Familie Jüngerink sicherlich spezieller gewesen sei als bei den anderen drei Nordhorner Hausbesitzern auf der Trasse der Nordumgehung. Deshalb hätten sich die Verhandlungen auch länger hingezogen und seien schwieriger gewesen. Aber letztlich sei man sich auch in diesem Fall einig geworden.

Familie Jüngerink hat ein Haus ganz in der Nähe an der Berglandstraße gefunden. Es ist noch deutlich älter als ihr jetziges, das Grundstück ist kleiner, es liegt auch nicht ganz so ruhig, wie sie es gerne hätten – aber doch, dort werden sie sich bestimmt wohlfühlen, versichern Frank und Christina Jüngerink. Nur: Sie müssen sich kräftig verschulden, um sich dieses Haus leisten zu können. „Bis an unsere Schmerzgrenze“, sagen sie.

„Der Betroffene soll durch den Entzug des Hauses nicht schlechter, aber eben auch nicht besser als vor dem Eingriff gestellt werden.“ Das hat ihnen Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) in einem Brief erklärt. Ein Satz, dem die Jüngerinks durchaus zustimmen. „Wir wollen uns nicht bereichern“, versichern sie, „wir wollen den Schaden für uns nur so gering wie möglich halten.“

Der nächste Satz im Brief des Ministers bringt ihr Problem auf den Punkt: „Die Entschädigung stellt keinen Schadensersatz dar, sondern soll Sie nur in die Lage versetzen, ein gleichwertiges Objekt wieder zu erwerben.“ Genau das wollten sie, betonen Frank und Christina Jüngerink. Aber für das gebotene Geld ein „gleichwertiges Objekt“ zu kaufen, habe sich eben als unmöglich erwiesen.

Inzwischen ist das Thema für sie zum Glück vom Tisch, sie freuen sich auf ihr neues Heim. Die Renovierungsarbeiten an der Berglandstraße ziehen sich zwar länger hin als gedacht. Aber Ende des Jahres werden Frank, Christina, Lasse und Carlotta endlich umziehen. Und dann, so hoffen sie, wird ihr altes Zuhause am Hohenkörbener Weg 180 so schnell wie möglich abgerissen – und mit ihm die Erinnerung an zuletzt viele schlaflose Nächte.

