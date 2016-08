„Welcome-Boxen“: Deutschunterricht aus dem Paket

Nordhorn. Mit vier „Welcome-Boxen“ greift die Stadtbibliothek Nordhorn Initiativen unter die Arme, die sich um die Integration von Flüchtlingen kümmern. Die Medienpakete enthalten Bild- und Wörterbücher sowie Bücher über die Geschichte, Geografie und Kultur Deutschlands.

Bibliotheksleiterin Martina Kramer betont, dass die Boxen für alle geeignet sein sollen und deshalb Bücher für jedes Alter enthalten sind. Die Initiative zur Zusammenstellung dieser Boxen ging von der Büchereizentrale Lüneburg und der VGH aus. An einem runden Tisch haben sich zunächst alle interessierten Büchereien Niedersachsens getroffen und über den Inhalt der Boxen diskutiert, erklärt Ellen van der Loos.

Mit vier „Welcome-Boxen" greift die Stadtbibliothek Nordhorn Initiativen unter die Arme, die sich um die Integration von Flüchtlingen bemühen. Die Medienpakete enthalten Bild- und Wörterbücher sowie Bücher über die Geschichte, Geografie und Kultur Deutschlands.

Am Dienstag wurden die vier „Welcome-Boxen“ von den Bibliotheksleiterinnen Ellen van der Loos und Martina Kramer gemeinsam mit Kulturreferentin Kerstin Spanke an die Familienbildungsstätte, das „Kultur-Café for friends“, den Flüchtlingstreff „Welcome“ und das „Café International“ überreicht. Die Boxen sind eine kostenlose und dauerhafte Gabe an diese Einrichtungen. In Zukunft sollen weitere Boxen angeschafft werden.

Martina Kramer wünscht sich, dass mit den Boxen auch gearbeitet wird und Mitarbeiter auf Flüchtlinge eingehen. Sabine Ruelmann, Leiterin der Familienbildungsstätte und Bärbel Gottwald, Erzieherin, begrüßen die Anschaffung dieser Boxen und erhoffen sich sprachliche Barrieren so leichter zu überwinden.

Auch Carsten Maat, Jugendreferent der evangelisch-reformierten Kirche freut sich über die „Welcome-Boxen“, da er erlebt hat, dass mit verbesserten Sprachkenntnissen auch die Eigeninitiative der Flüchtlinge steigt. Ob die Boxen sinnvoll gefüllt sind, könne laut Martina Kramer und Ellen van der Loos erst nach einigen Monaten Arbeit geklärt werden.

Finanziell gefördert werden die „Welcome-Boxen“ durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.