Weitere Frau wirft Trump sexuelle Belästigung vor

dpa New York. Eine weitere Frau hat dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sexuelle Belästigung vorgeworfen. Trump habe sie 1998 beim Tennisturnier US Open in New York ohne ihr Einverständnis an der Brust berührt, sagte die Yoga-Lehrerin Karena Virginia bei einer Pressekonferenz in einem New Yorker Hotel. Das Erlebnis habe sie schockiert und bis heute nicht losgelassen. Zuvor hatten bereits zahlreiche andere Frauen Trump sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der Präsidentschaftskandidat hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.