Weitere Festnahme nach Terroranschlag in Stockholm

dpa Stockholm. Nach dem Terroranschlag in Stockholm vor zwei Wochen hat die Polizei eine weitere Person festgenommen. Das teilten die Ermittler mit. Spätestens am Mittwoch muss über einen Haftbefehl entschieden werden. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Bei dem Anschlag am 7. April hatte ein Lkw in einer großen Einkaufsstraße Passanten überfahren und war in ein Kaufhaus gerast. Dabei waren vier Menschen getötet worden. Am Steuer saß nach Überzeugung der Ermittler ein 39-jähriger Usbeke. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.