Weitere Evakuierungen in Chemnitz - Sprengstoff wird vernichtet

dpa Chemnitz. Im Zusammenhang mit dem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz sind weitere Bewohner der abgeriegelten Siedlung in Sicherheit gebracht worden. Nach dem Fund hochbrisanten Sprengstoffs in den Räumen eines verdächtigen und weiter flüchtigen Syrers wurden weitere sechs Wohnungen evakuiert. Beamte hoben mehrere Löcher aus, in denen der Sprengstoff kontrolliert vernichtet werden soll. Dabei handelt es sich laut LKA um ein Gemisch, gefährlicher als der bekannte TNT. Drei mögliche Kontaktmänner des Syrers wurden festgenommen. Es soll einen Zusammenhang mit der Terrormiliz IS geben.