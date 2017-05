Weitere Durchsuchung in Manchester nach Anschlag

dpa Manchester. In Manchester ist es zu einer weiteren Durchsuchung im Zusammenhang mit dem blutigen Attentat auf die Konzerthalle mit mindestens 22 Todesopfern gekommen. Die Durchsuchung laufe noch, teilte die Polizei in Manchester mit. Nähere Einzelheiten nannte sie nicht. Für den Polizeieinsatz sei kurzzeitig auch eine Zuglinie gesperrt worden, diese sei inzwischen aber wieder frei. Am Vormittag hatte die Polizei im Süden der Stadt bereits drei Männer in Verbindung mit dem Anschlag festgenommen. Einen weiteren Mann hatten Beamte bereits gestern festgesetzt.