dpa Sternenfels. Wegen eines Brandes in der Umgebung ist der Weihnachtsmarkt der Gemeinde Sternenfels in Baden-Württemberg am Nachmittag vorübergehend geräumt worden. Mehrere Menschen wurden durch das Feuer leicht verletzt. Das Feuer entstand in einem metallverarbeitenden Betrieb unweit des Marktes. Eine Rauchwolke zog dann über den Ort hinweg. Die Ursache des Brandes ist unklar. Das Feuer konnte gelöscht, der Betrieb des Weihnachtsmarkts wieder aufgenommen werden.