Weihnachtsmarkt: After-Work-Abend ohne Musik

Aus Respekt vor den Opfern des mutmaßlichen Anschlags auf einem Weihachtsmarkt in Berlin soll die After-Work-Abend am Donnerstag in Nordhorn stiller ausfallen.

gn Nordhorn. Der beliebte und mittlerweile schon zur Tradition gewordene After-Work-Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Nordhorn findet auch am Donnerstag statt, teilte der VVV-Stadt- und Citymarketing Nordhorn als Veranstalter mit. Aus Respekt vor den Opfern des Anschlags in Berlin und in tiefer Anteilnahme mit den Angehörigen hat sich der VVV gemeinsam mit den Nordhorner Gastronomen und Schaustellern allerdings dazu entschlossen, an diesem Abend auf Livebands, DJs und andere Straßenmusik zu verzichten.

Ein Lastwagen war am Montagabend bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in eine Menschenmenge auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast. Dabei starben zwölf Menschen, Dutzende wurden verletzt.

Die Polizei in der Grafschaft kündigte in der Folge an, auch mehr sichtbare Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt in Nordhorn zu zeigen.