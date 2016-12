Weihnachten in alten Grafschafter Zeitungen

Nordhorn. Besonders ergiebig sind Zeitungsausgaben an den Tagen vor dem Weihnachtsfest. Da wurden redaktionelle Texte über die „Allmacht deutscher Weihnacht“ verfasst, die vor Rührseligkeit nur so trieften, und Inserenten warben mit Gereimtem, dessen biedere Plattheit aus heutiger Sicht schwerlich zu überbieten ist. Ein Blick in die frühere „Bentheimer Zeitung“, in Ausgaben der „Zeitung und Anzeigeblatt“ aus Neuenhaus und in alte GN-Exemplare.

Weihnachtsgedicht von 1903

Im Jahr 1903 fand sich diese Anzeige in einer vorweihnachtlichen Ausgabe der „Bentheimer Zeitung“:

Reges Schaffen, leises Flüstern / Waltet in dem Festesraum; / Reiche Gaben legt man nieder / Um den grünen Weihnachtsbaum.

Puppen, Kleider, Schaukelpferde, / Einen Schlafrock für Papa, / Und zum schönen Ohrenschmause / Eine Ziehharmonika.

Doch auf Mutters Gabentische / Dürfen sicher fehlen nie: / Würze und auch Bouillonkapseln, / Wie sie nur beschert Maggi.

Gereimte Werbeanzeige

Mit Gereimtem wandte sich auch der Waschmittelhersteller Henkel an die Leser. Eine Anzeige aus dem Jahr 1929, „Zeitung und Anzeigeblatt“ Neuenhaus:

So eine gut gebratne Gans / gehört nun einmal, wie wir wissen, / zum Weihnachtsfest mit seinem Glanz / als ganz besonderer Leckerbissen.

Ein jeder isst mit viel Behagen, / nur Mimi seufzt beim Festgericht: / „So gut sie schmeckt, ich muß doch sagen, / wär nachher nur das Spülen nicht.“

Jedoch die Mutter fröhlich lacht: / „Das ist doch wirklich nicht das Schlimmste, / das ist im Handumdrehn gemacht / mit IMI Mimi, ja, das nimmste!“

Kuriose Kleinanzeigen

Unfreiwillige Komik kommt uns auch in manchen Kleinanzeigen entgegen. Da warb 1912 das Nordhorner Photographie-Atelier Richard Zahn mit dieser Anzeige um Kunden:

„Als vorzüglich geeignet zu Geschenkzwecken empfehle ich meine anerkannt guten Photographien und halte mich desgleichen zur Lieferung bester Vergrößerungen in jeder Ausführung und Preislage unter Garantie der Ähnlichkeit bestens empfohlen.“

Simple Backzutaten wurden in einem Inserat im Advent 1906 wie folgt angepriesen:

„Die Weihnachtsglocken läuten es in alle Lande, dass Reeses 5-Pf-Backpulver für ein bis eineinhalb Pfund Mehl sowie Reeses 10-Pf-Vannilinzucker unübertroffen sind.“

Und 1899 hieß es in einer Anzeige, die Friedmann Neter aus Bentheim geschaltet hatte:

„Jeder Mann muß seiner Frau zu Weihnachten eine Nähmaschine schenken. Handnähmaschine auf Holzsockel Mk. 28, Nähmaschine mit Fußbetrieb Mk. 45.“

Kurz notiert im Advent

1887, Emlichheim: Zu den wenigen Gegenden in Deutschland, in denen der Tannenbaum zum Weihnachtsfest noch nicht allgemeine Verbreitung gefunden hat, gehört die Niedergrafschaft. Obwohl bekannt, wird die schöne Sitte doch nur von ganz wenigen Ausnahmen geübt.

1900, Bentheim: Ein mit elektrischen Lichtern beleuchteter Weihnachtsbaum ist im Kaiserhof aufgestellt, welcher uns als recht sehenswerth bezeichnet wird, weshalb wir unsere Leser darauf aufmerksam zu machen nicht verfehlen wollen.

1903, Schüttorf: Der hiesige Kriegerverein beging eine sehr schöne Weihnachtsfeier im Lindemannschen Saale. In schwungvollen Worten wurden die üblichen Hochs ausgebracht. Das Hoch auf unseren Kaiser, ausgebracht vom Vorsitzenden Gathmann, fand donnernden Widerhall. Der Musikverein „Arion“ konzertierte während der Feier.

1929, Uelsen: Eine schöne Weihnachtsfreude machten die Gemeinden Getelo und Itterbeck den Bedürftigen des Kirchspiels Uelsen. Getelo überwies dem Kirchenrat zur Verteilung an die Armen zwei fette Schweine, und Itterbeck übersandte zum gleichen Zweck 130 Pfd. Rindfleisch. Das hat manchen unverhofften Festbraten gegeben.

„Tausendfältig selig jubelnd“

Gerade die Weihnachtszeit eignete sich vorzüglich, in den Zeitungen Texte unterzubringen, die wir heute als penetrant anmutende Deutschtümelei empfinden.

„Deutsches Volk“, hieß es 1887, „du hast die gnadenbringende Weihnachtszeit stets am tiefsten empfunden. Tausendfältig selig jubelnd und die verklärten Blicke himmelwärts gerichtet ertönt das Lied `O du fröhliche` in deinen Hütten und Palästen. Märchenwonne und Weihnachtsglanz überall, wohin die freudetrunkenen Blicke sich wenden. Unvergleichlich ist die poesiedurchwehte Weihnacht auf deutscher Erde!“

Und um dieselbe Zeit fanden sich diese Verse in der Zeitung:

„O sel`ge Weihnacht, frohe Zeit, / Du schönes Fest hienieden! / Wie wird das Herz so weit, so weit, / So glücklich und zufrieden. / Du bleibst uns ewig lieb und werth / Im deutschen Haus, am deutschen Herd.“

Durchhalteparolen

Dreißig Jahre später, 1917, war es an der Zeit, Durchhalteparolen zu produzieren. Sie kamen gereimt und in Prosa daher. Zwei Beispiele:

Christfest soll helfen im Krieg

„Ein einig Volk, von Treue fest umschlungen, / hat sich um seinen Kaiser eng geschart. / Vom Siegeswillen felsenfest durchdrungen, / der sich mit zarter Friedensliebe paart, / tritt dieses Volk, mit Augen tränenfeucht, / zur Weihnachtsfeier, stumm vor Gott gebeugt.“

Ebenfalls im Jahr 1917 stand dieser Text im Blatt: