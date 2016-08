„Weichen des VVV sind neu gestellt“

gn Nordhorn. „Die Jubiläumsfeier setzte ein Zeichen, dass die Weichen des VVV im letzten Jahr neu gestellt wurden und sie nun mit neuen Ideen und viel Tatendrang in eine vielversprechende Richtung weisen“, teilt der VVV mit.

Zur kleinen Jubiläumsfeier waren alle Mitglieder eingeladen. Begrüßt wurden sie vom Vorsitzenden Jochen Anderweit und Geschäftsführer Matthias Bönemann. Mit Reinhold Volken, Gründungsmitglied, und Hans-Jürgen Grobelny, Mitglied seit 1982, waren zwei langjährige Mitglieder gekommen.

Unter stimmungsvoller Beleuchtung wurden zur Geburtstagsparty auf der Parkpalette direkt am VVV-Turm Elemente der traditionellen Stadtfeste aufgebaut. So erinnerten Liegestühle mit Sonnenschirmen sowie Bierzeltgarnituren an den „Sundown am See“ und den „Nordhorner Oktober“, drei Buden an den Weihnachtsmarkt. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Als Höhepunkt waren alle Gäste eingeladen, die Wasserstadt in einer halbstündigen Bootstour um die Innenstadt zu erleben.

Am 12. Juli 1976 war der VVV gegründet worden. Der erste Vorsitzende war Claus-Peter Appelbaum.