Wechsel auf der Trainerbank des TV Nordhorn

his Nordhorn. Den Volleyballerinnen des TV Nordhorn steht im Sommer ein Wechsel auf der Trainerbank bevor. Beim Regionalligateam werden Trainer Gerjan Heerkes und Co-Trainer Klaus Albers in der kommenden Saison nicht mehr das Traineramt übernehmen. Den Ausschlag dafür gibt ein Umzug von Heerkes, der mit seiner Familie von Emlichheim wieder in die Niederlande in die Nähe von Hardenberg ziehen wird.

„Der Fahrtaufwand wird dann zu groß. Es gibt von dort keine schnelle Verbindung nach Nordhorn“, sagt der TVN-Coach, der das Team vor zwei Jahren nach dem Aufstieg in die Regionalliga übernahm. Mit Heerkes wird auch der langjährige TVN-Trainer Klaus Albers seine Aufgabe abgeben. „Ich habe vor zwei Jahren zugesagt, Gerjan als Co-Trainer zu unterstützen. Jetzt möchte ich kürzer treten und auch Zeit für andere Dinge haben“, sagt der Nordhorner, mit dem der Aufstieg des TVN eng verbunden ist.

Albers war mit einer einjährigen Unterbrechung elf Jahre lang Trainer verschiedener Mannschaften beim TVN. Vor sieben Jahren übernahm Albers die erste Mannschaft, die zu der Zeit noch in der Landesliga spielte. Über die Verbands- und Oberliga schaffte das Team in den folgenden Jahren den Sprung bis in die Regionalliga. Dort gelang im ersten Jahr mit einer starken Rückserie der Klassenerhalt. Dieses Ziel haben die Nordhornerinnen auch in ihrer zweiten Spielzeit fest im Visier. „Wir wollen uns auf jeden Fall mit dem Klassenerhalt verabschieden“, betont das Trainer-Duo des TVN.

Nach intensiven Wochen legt die Regionalliga aktuell eine Spielpause ein. Für die Nordhornerinnen geht es am 12. März weiter; und das Heimspiel mit dem Derby gegen Union Lohne hat es direkt in sich. Mit einem Sieg können die Gastgeberinnen den Ligaverbleib am vorletzten Spieltag perfekt machen. „Das ist unser Ziel. Ich hoffe, dass wir beim letzten Saisonspiel keine Punkte mehr brauchen“, betont Heerkes, der sich ausdrücklich für die Unterstützung bei Albers bedankt.

Mit 22 Punkten ist der TVN aktuell Sechster und hat drei Punkte mehr auf dem Konto als das Union-Team, das den Relegationsrang belegt. Denn am letzten Spieltag steht dem TVN die Aufgabe beim Meister SCU Emlichheim II bevor. Für Heerkes schließt sich damit ein Kreis. Denn der SCU war seine erste Station in Deutschland.