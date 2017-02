Warnstreiks an Schulen in mehreren Bundesländern

Bild 1 / 2 Lehrer versammeln sich in Köln zu einem Warnstreik. Foto: Oliver Berg

Die zweite Verhandlungsrunde war ohne konkrete Ergebnisse oder ein Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen. Foto: Holger Hollemann/Archiv/Symbolbild

Tarifstreit im öffentlichen Dienst: In mehreren Bundesländern sind Lehrer in Warnstreiks getreten. Andere Bedienstete in Ämtern und Behörden könnten folgen.