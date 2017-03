Waldlauf bleibt gutes Pflaster für LCN-Athleten

Bad Bentheim.Die Läuferinnen und Läufer des LC Nordhorn haben auch der 15. Auflage des Bentheimer Waldlaufs ihren Stempel aufgedrückt. Bei besten Laufbedingungen machten sich am Sonnabend mehr als 150 Starterinnen und Starter in den beiden Schülerläufen auf den Weg durch den Bentheimer Wald. Bei den Mädchen setzten sich mit Rieke Emmrich und Julia Holboer zwei Vereinskameradinnen vom LCN von Beginn an an die Spitze. Fortan lieferten sie sich auf der 1,9 Kilometer langen Strecke ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Rieke Emmrich in einer Zeit von 7:31 Minuten mit einer Sekunde Vorsprung für sich entschied. Damit sicherte sich Emmrich auch den Sieg in ihrer Altersklasse (W 14), Holboer hatte in der W 15-Klasse die Nase vorn.

„Ich bin in diesem Jahr schon mehrere Wettkämpfe gelaufen“, berichtete Emmrich über ihren großen Einsatz für den Laufsport. Aufs Treppchen lief als Dritte auch die junge Syriel Shelton (W 10) vom TV Gronau, die mit einer Zeit von 7:53 Minuten zahlreiche ältere Läuferinnen hinter sich ließ. Die Schüttorferin Fleur Aaftink sicherte sich als Gesamtvierte den Sieg in der Altersklasse W 13. In einem spannenden Schlusspurt ließ sie Elisabeth Schöffel, Pia Wassink (beide LC Nordhorn) und Andrea Schiks (TuS Gildehaus) hinter sich, für die alle mit 7:58 Minuten die gleiche Zeit gestoppt wurde. Über erste Plätze in ihren Jahrgängen konnten sich auch die Bentheimer Grundschülerinnen Hana Begemann (W 8), Sandra Kohla (W 9) sowie die Realschülerinnen Jana Würtz (W 11) und Noley Pawlowski (W 12) freuen.

Bei den Jungen ging der Sieg ebenfalls an einen Leichtathleten des LC Nordhorn. Lukas Kües, der bereits seit mehreren Jahren beim Bentheimer Waldlauf ganz vorne mitmischt, holte sich in 7:17 Minuten souverän den Gesamt- und Altersklassensieg (M 14). Damit wiederholte er auch seinen Vorjahressieg. Der gleichaltrige Lars Weber aus Uplengen überquerte fünf Sekunden später als Zweiter die Ziellinie. Einen Platz auf dem Podest sicherte sich auch Björn Bollacke von der JSG Gildehaus. Der junge Fußballer lief die 1,9 Kilometer durchs Gelände in 7:33 Minuten und war damit der Schnellste in der Altersklasse M 12. Auch die drei folgenden Läufer, die im Gesamtklassement die Plätze vier bis sechs belegten, waren mit ihren Zeiten die Besten ihres Jahrgangs. Job Molenaar (Bad Bentheim, M 10) kam vor Till Overesch (SuS Neuenkirchen, M 9) und Julien Grasl (Grundschule Bad Bentheim, M 11) ins Ziel. Einen tollen Wettkampf zeigte auch Daniel Schöffel vom LC Nordhorn, der in 8:13 Minuten die Altersklasse M 8 gewann. Ein weiterer Altersklassensieg sprang für Tom Leferink (LC Nordhorn, M 13) heraus.

Richtig bunt wurde es im Kurpark beim Bambini-Lauf. Der Lauf der jüngsten Teilnehmer erfolgt ohne Zeitnahme und Platzierungen. Das hielt die Mädchen und Jungen aber nicht davon ab, die kleine Laufrunde im Kurpark mit Spaß und Engagement in Angriff zu nehmen. Zwischen die große Schar der Bambini mischten sich auch zahlreiche Eltern, die ihre Kinder begleiteten oder – zur Not – auch mal ins Ziel trugen.

15. Auflage des Bentheimer Waldlaufs - Schülerinnen / Schüler / Bambini