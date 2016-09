Waldbühne Ahmsen verabschiedet „Peter Pan“

hg Ahmsen. Mit einer Aufführung des Familien-Musicals „Peter Pan“ beendet die Waldbühne Ahmsen am Sonntag, 11. September, um 15.30 Uhr ihren 68. Spielsommer – einen der erfolgreichsten in der Geschichte der Bühne im östlichen Emsland.

2005 und 2008 hatte die Bühne mit jeweils um die 60.000 Besucher die besten Jahre. Auch 2014 zählte mit 48.045 Zuschauern zu den besseren Jahren.

Ob diese Resonanz in diesem Sommer übertroffen werden kann, entscheidet sich am Sonntag. „Die Dornenvögel“, das anfangs umstrittene aber danach mit zwölf total ausverkauften Vorstellungen ausgesprochen erfolgreiche – nach wie vor differenziert betrachtete – Musical, hatte 24.660 Zuschauer. „Peter Pan“ sahen bisher deutlich mehr als 20.000 kleine und große Fans.

Walter Edelmann, der Regisseur, ist in Ahmsen seit 1991 aktiv. Einem besonderen Umstand ist seine Verpflichtung geschuldet. Als 1989 „40 Jahre Bundesrepublik Deutschland“ in Bonn gefeiert wurde, waren die Ahmsener auch dabei. Walter Edelmann vertrat die „spielBühne Lingen“. Als es heimwärts ging, stieg Edelmann in den falschen Bus. Auf der Fahrt Richtung Emsland überzeugten die Ahmsener den gelernten Lingener Sprecherzieher zu einem Engagement.

Aus einem Jahr wurden 26. „Michael aus Lönneberga“ hatte im Jahr 2005 36.910 Zuschauer – ein Rekord für die Ewigkeit, allerdings noch in 19 Vorstellungen. „Pippi Langstrumpf“ zog 2002 34.500 Fans an – allerdings in nur 17 Terminen.

An diese Resonanz will Ahmsen 2017 anknüpfen. Edelmann wird „Pippi“ inszenieren. Er will dann die 600.000-Zuschauer-Hürde überspringen. Das schafft aktuell kein Regisseur vor ihm auf deutschen Freilichtbühnen – und sogar auf allen deutschen Theatern. Vor Jahren hatte nur Anton Funke eine bessere Bilanz. Der war allerdings Regisseur auf den Freilichtbühnen in Hallenberg, Herdringen, Heessen und Ahmsen. Mit einem Opel Rekord bereiste er an manchen Wochenenden gleich die vier Bühnen. Schnell war er unterwegs; Unfälle häuften sich. So entschlossen sich vor 50 Jahren Herdringen, Ahmsen und Hallenberg, die 650 D-Mark für eine Vollkaskoversicherung zusammenzulegen...