Waldarbeiter finden Leiche in Osnabrück

Waldarbeiter haben am Mittwochabend einen toten Mann in einer Tannenschonung in Osnabrück entdeckt. Die Leiche ist am Donnerstag obduziert worden.

pm/yjs Osnabrück. In Osnabrück ist am Mittwochabend die Leiche eines Mannes gefunden worden. In einer Tannenschonung am Hörner Weg hatten Waldarbeiter die Leiche gegen 18.14 Uhr gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Offenbar hatte sie dort schon mehrere Wochen gelegen, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der NOZ. Am Donnerstag wurde die Leiche obduziert. Dem ersten Ergebnis zufolge starb der Mann eines natürlichen Todes.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 56-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelte. Offiziell vermisst worden war der Mann nicht. Eine Vermisstenmeldung lag der Polizei nicht vor, bestätigte die Sprecherin.