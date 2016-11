Wald gesperrt: Suche nach Blindgängern beginnt

Mehr aus diesem Ressort

Im Schwarzen Garten in Nordhorn wurde anlässlich des Volkstrauertages der Toten beider Weltkriege gedacht. Dabei ging es auch um die Frage, ob und warum solche Gedenkveranstaltungen nach wie vor ihre Berechtigung haben. mehr...

Seit nahezu 30 Jahren lädt die Stadt Nordhorn zum Spieletag ein. Am Sonnabend war es wieder so weit, knapp 3000 Besucher gönnten sich spaßige Stunden. Auch der Spielzeugflohmarkt erfreute sich großer Beliebtheit. mehr...

Die Ludwig-Povel-Schule entwickelt sich zu einem „Lebensraum Schule“, mit dem sich Schüler identifizieren und der Begegnungsort für die Blanke sein soll: Am Freitag wurde die neue Mensa als Multifunktionsraum eröffnet. mehr...

Ihre Kinderkrippe „Die kleinen Strolche“ hat die reformierte Kindertagesstättengesellschaft KITA in Nordhorn in Betrieb genommen. An der Eichenstraße bietet die Außenstelle der Tagesstätte „Föhrenstrolche“ 15 Plätze. mehr...