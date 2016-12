Wahllokale in Österreich geschlossen

dpa Wien. Bei der Präsidentschaftswahl in Österreich haben die letzten Wahllokale geschlossen. Um 17.00 Uhr endete auch in ganz Wien die Möglichkeit zur Stimmabgabe. 6,4 Millionen Österreicher ab 16 Jahren waren aufgerufen, ihr neues Staatsoberhaupt zu wählen. 700 000 beantragten dazu eine Briefwahlkarte. Im Rennen um das höchste Amt des Landes traten der FPÖ-Kandidat und Rechtspopulist Norbert Hofer und der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen an. Eine erste Hochrechnung wird zwischen 17.15 und 17.30 Uhr erwartet. Die Auszählung aller Stimmen kann bis zu zwei Tage dauern.