Wahlbeteiligung mittags in Italien bei 20 Prozent

dpa Rom. Die Wahlbeteiligung bei dem Verfassungsreferendum in Italien lag am Mittag bei etwa 20 Prozent. Das teilte das Innenministerium mit. Die Wahllokale sind noch bis 23.00 Uhr geöffnet. Die Abstimmung über eine historische Verfassungsreform gilt als entscheidend für das Schicksal der Regierung von Matteo Renzi. Gewinnen die Gegner, hatte er seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Renzi wählte am Vormittag mit seiner Frau, der Lehrerin Agnese Landini, in Pontassieve bei Florenz. „Das muss ich noch überlegen“, scherzte er dabei über die Frage, was er wähle.