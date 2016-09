Wahl: GN-Klasse!-Spezial in Schulen gefragt

Nordhorn. Das Thema des GN-Klasse!-Spezial ist die Kommunalwahl. Neben ausführlichem Unterrichtsmaterial für Schüler und Lehrer gab es am Montagvormittag eine eigene Wahlzeitung, ergänzt durch die acht Wahlseiten mit den Ergebnissen aus allen Grafschafter Kommunen und dem Landkreis, so wie sie auch in der Tageszeitung veröffentlicht worden sind. Das Unterrichtsmaterial hat es in sich: ein Kreuzworträtsel zur Wahl, ein Wahl-ABC, Informationen und Fragen rund um die Kommunalwahl, zu Stimmzetteln und Berechnungsverfahren. Ergänzt durch Berichte zur Wahl aus der GN-Redaktion. Da rauchten die Köpfe.

Die Nachfrage nach dem Wahl-Spezial im Klasse!-Design war enorm: Insgesamt forderten Lehrer aus 23 Grafschafter Schulen 4775 Exemplare an. Zu den Schulen, die sich noch am selben Tag, gestern, mit dem Wahl-Spezial beschäftigten, gehörten die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen (GBS). Politiklehrer Uwe Tyman lobte: „Ich finde das Klasse!-Spezial zu den Kommunalwahlen gut. Es ist eine gute Grundlage, um in das Thema Wahlen einzusteigen. Ich weiß, dass das zur Verfügung gestellte Material auch von vielen Lehrern hier an der GBS genutzt wurde.“