Wahl-Endspurt: Nach 18 Uhr aktuelle Ergebnisse

Kommunalwahlen in Niedersachsen: Allein in der Grafschaft sind heute 546 Sitze in Kreistag, Samtgemeinde-, Stadt- und Gemeinderäten zu vergeben. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, danach beginnt ein Auszähl-Marathon.

Wie hier im Wahllokal 302 in der Grundschule Blanke wird heute vielerorts in der Grafschaft gewählt. Foto: Jürgen Lüken

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR WAHL

Ein Wahlzettel, ein Kreuz? So einfach ist es nicht, bei der Kommunalwahl am heutigen 11. September seine Stimme abzugeben. Grafschafter Wähler bekommen bis zu drei Wahlzettel, und auf jedem dürfen sie jeweils drei Kreuze machen. Es ist wohl das komplizierteste Wahlverfahren, zu dem die Wähler aufgerufen werden. Hier einige wichtige Fragen und Antworten im Überblick:

Wann wird gewählt? Die Wahllokale sind am heutigen Sonntag, 11. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wo wird gewählt? Auf der Wahlbenachrichtigung steht, in welchem Wahllokal man sich zur Stimmabgabe einfinden soll.

Was wird gewählt? Alle fünf Jahre wird in Niedersachsen die Zusammensetzung der Kreistage sowie der Samtgemeinde-, Stadt- und Gemeinderäte neu bestimmt. Heute erhalten daher alle Grafschafter Wahlberechtigten mindestens zwei, in den fünf Samtgemeinden sogar drei Wahlzettel. Beispiel: In Engden wird der Rat der Gemeinde Engden, der Rat der Samtgemeinde Schüttorf und der Grafschafter Kreistag gewählt, in der Stadt Bad Bentheim hingegen nur der Stadtrat und der Kreistag. Nicht zur Wahl stehen heute der Landrat und die sieben hauptamtlichen Bürgermeister in der Grafschaft.

Wer darf wählen? Wahlberechtigt sind rund 114.000 Grafschafter. Das Stimmrecht haben Deutsche sowie alle EU-Bürger, wenn sie am Wahltag 16 Jahre oder älter sind, seit mindestens drei Monaten hier ihren Wohnsitz haben und nicht gerichtlich vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wer kann gewählt werden? Die Namen aller Kandidaten finden sich in der Regel auf den Internetseiten der Gemeinden (Übersicht). Wahlvorschläge konnten von politischen Parteien, Wählergruppen und von Einzelpersonen eingereicht werden. Allein um die 50 Sitze im Kreistag bewerben sich 256 Kandidaten. Gewählt werden kann nur, wessen Name auch tatsächlich auf dem Stimmzettel steht. Und das hängt vom jeweiligen Wahlbereich ab, in dem ein Wähler wohnt. Nordhorner im Stadtteil Blanke wählen also zum Beispiel aus anderen Kandidatenlisten aus als Nordhorner im Deegfeld.

Video Umfrage Kommunalwahlen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Am Sonntag stehen die Kommunalwahlen an. Gehen Sie wählen und sind Sie überhaupt politisch interessiert? Die GN haben sich in Nordhorn umgehört.

Wie wird gewählt? Das ist bei Kommunalwahlen gar nicht so leicht zu verstehen. Die Wähler erhalten je einen Stimmzettel für jede Wahl, an der sie teilnehmen – also, um beim Beispiel oben zu bleiben, in Engden drei und in Bad Bentheim zwei. Für jede dieser Wahlen gilt ein Dreistimmenwahlrecht. Wie ein Wähler seine drei Stimmen auf den dafür vorgesehenen Feldern auf dem Stimmzettel verteilt, ist ihm völlig freigestellt. Er kann sie auf einen Bewerber oder eine Partei konzentrieren („Kumulieren“), darf sie aber auch auf verschiedene Kandidaten oder Parteien verteilen („Panaschieren“).

Wie wird gezählt? Nicht nur für die Wähler, auch für die Wahlhelfer ist die Kommunalwahl recht kompliziert. Denn sowohl die Stimmen, die jeder einzelne Kandidat auf sich vereinen konnte, als auch der Stimmenanteil seiner Partei entscheiden mit darüber, wer letztlich tatsächlich in den jeweiligen Rat einzieht. Dabei kommt das Hare-Niemeyer-Verfahren zur Anwendung. Dieses führt am Wahlabend manchmal zu langen Berechnungen und für einzelne Bewerber zu einer Zitterpartie. Denn abhängig vom Gesamtergebnis der Parteien ist es durchaus möglich, dass Kandidaten außen vor bleiben, obwohl sie persönlich mehr Stimmen erhalten haben als Mitbewerber, die dennoch einen Sitz im Rat erhalten. Eine Sperrklausel, also zum Beispiel eine Fünf-Prozent-Hürde, gibt es bei dieser Wahl nicht.

DIE WAHLEN IN DER GRAFSCHAFT IM ÜBERBLICK

Landkreis Grafschaft Bentheim

50 Kreistagsmitglieder und ihre Vertreter werden heute gewählt. Zurzeit teilen sich die 50 Sitze 24 CDU-Abgeordnete, die mit den zwei FDP-Angeordneten eine Gruppe bilden, 17 SPD-Mitstreiter, vier Bündnis-Grüne, ein Mann für Pro Grafschaft sowie ein Linker und ein zu den Linken konvertierter ehemaliger DKP-Abgeordneter. Neu auf den Wahlzetteln erscheint die AfD in kleiner Besetzung. Wahlbeobachter erwarten für den Kreistag keine großen Umschichtungen. Überraschungen sind jedoch nie ausgeschlossen.

___

Stadt Nordhorn

42 gewählte Mitglieder zählt der Nordhorner Rat. Dazu kommt kraft Amtes als 43. Stimme die des hauptamtlichen Bürgermeisters, der der SPD angehört. Der Rat ist geprägt durch eine bunte politische Vielfalt: Seit 2011 sitzen sieben politische Gruppen im Stadtparlament. Die SPD ist stärkste politische Fraktion, aber eine sichere Mehrheit hat sie nicht.

___

Stadt Bad Bentheim

In Bad Bentheim könnten schon geringfügige Veränderungen in der Mandatsverteilung erhebliche Auswirkungen haben. Würden CDU (14) oder FDP (1) auch nur einen Sitz hinzugewinnen, hätten beide zusammen eine Mehrheit von 16 Mandaten gegen SPD (bisher 12) und Grüne (3). Denn zusammen mit der Stimme von Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) ergibt sich bisher – zumindest rechnerisch – eine sogenannte rot-grüne Bürgermeistermehrheit.

___

Samtgemeinde Schüttorf

31 Plätze im Schüttorfer Stadtrat sowie 33 im Samtgemeinderat werden die Wähler heute vergeben. Derzeit besteht der Samtgemeinderat aus 19 Mitgliedern der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, aus elf Sozialdemokraten, jeweils einem Mitglied der Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (tritt nicht mehr an) und der Schüttorfer Liste sowie einem Fraktionslosen. Im Stadtrat kommen 18 Mitglieder aus der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, elf aus der SPD, zwei stellt die Gruppe Bürger für Bürger/Schüttorfer Liste.

___

Gemeinde Wietmarschen

CDU, SPD und FDP stellen die Kandidaten für die heutige Gemeinderatswahl in Wietmarschen. Wer die Mehrheit stellen wird, wird wohl keine Überraschung sein – angesichts traditioneller CDU-Übermacht. Dennoch schreckt das die anderen Parteien nicht ab. Sie wollen Boden gutmachen.

___

Samtgemeinde Neuenhaus

Können die Christdemokraten ihre Führungsrolle in Neuenhaus verteidigen? Aktuell hat die CDU in den Räten von Stadt und Samtgemeinde die Mehrheit mit 13 und 17 Sitzen, gefolgt von der SPD mit neun und zehn Sitzen sowie den Grünen mit jeweils drei Sitzen in beiden Räten.

___

Samtgemeinde Uelsen

Die SPD-Mehrheit in der Gemeinde Uelsen ist ebenso klar wie die Vorherrschaft der CDU in den anderen Orten der Samtgemeinde. Gleichwohl gibt es in den Mitgliedsgemeinden zumeist eine gemeinsame Wahlliste und keine reinen Parteilisten. In der Kommunalpolitik gibt es selten eine Auseinandersetzung auf offener Bühne und die Ratssitzungen gehören zu den kürzesten in der Grafschaft. Entscheidungen werden zumeist einstimmig gefällt.

___

Samtgemeinde Emlichheim

Im Samtgemeinderat hat die CDU bei der Wahl 2011 mit 17 Mandaten die absolute Mehrheit gewonnen. Die SPD kam auf acht Vertreter, das GBF auf drei und die FDP auf zwei. Dass sich an dieser Verteilung grundlegend etwas ändert, ist angesichts der politischen Großwetterlage in der Samtgemeinde nicht unbedingt zu erwarten.

___

