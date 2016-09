Waffenruhe in Syrien droht zu scheitern

dpa Damaskus. In Syrien haben die Kämpfe trotz der vereinbarten Waffenruhe weiter an Intensität zugenommen. Kampfjets flogen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte Luftangriffe auf Rebellenstellungen in den Provinzen Hama und Aleppo. Auch in einem Vorort der Hauptstadt Damaskus gingen die Gefechte zwischen Regierungstruppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und Aufständischen weiter. Während die Feuerpause in den ersten drei Tagen weitestgehend hielt, hätten die Verstöße seit Donnerstag deutlich zugenommen, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle.