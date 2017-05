Vorwärts verliert zum Saisonabschluss in Melle

Mehr aus diesem Ressort

Die lange Zeit abstiegsbedrohten Westfalen haben mit ihrem vierten Sieg in Folge den Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga so gut wie geschafft. Die HSG Nordhorn-Lingen spielte insgesamt zu fehlerhaft. mehr...

Der SV Meppen darf weiter vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Den Emsländern gelang am Sonntag im ersten Aufstiegsspiel bei Waldhof Mannheim ein torloses Remis. Am Mittwoch wird das Rückspiel in Meppen ausgetragen. mehr...