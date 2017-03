Vorwärts: Starke Defensive ebnet Weg zum Sieg

Dinklage. Der SV Vorwärts Nordhorn hat sich beim TV Dinklage stark behauptet und einen 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg eingefahren. Laut Fußball-Obmann Jürgen Menger ebnete die sichere Vorwärts-Defensive den Weg. Bereits zum dritten Mal in Folge blieb die Mannschaft von Trainer Henning Schmidt ohne Gegentreffer. „Wir haben gegen einen kampfstarken Gegner wenig zugelassen und eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, freute sich Menger über den couragierten Auftritt in der Fremde.

Von Beginn an hielt der SV Vorwärts dagegen. Mehr noch: Tobias Daalmann musste nach einer starken Vorarbeit von Jannes ten Hagen nur noch den Fuß hinhalten und schob bereits nach sieben Minuten zum 1:0 für die Nordhorner ein. Im Gegenzug hätte der SV Vorwärts fast den Ausgleich hinnehmen müssen. Doch Markus Espelage zielte mit einer Direktabnahme knapp über das Tor. Anschließend waren die Nordhorner wieder am Drücker und hätten mit etwas mehr Fortune im Abschluss die Führung ausbauen können. Daalmann schoss frei vor dem gegnerischen Gehäuse über das Tor (15.) und Joshua Sausmikat traf mit einer Direktabnahme nur die Querlatte (20.). In der Folge ließ die Schmidt-Elf wenig anbrennen und kontrollierte die Partie weitgehend. „Die Pausenführung war absolut verdient“, meinte Menger.

In den zweiten 45 Minuten das gleiche Bild: Vorwärts hatte alles im Griff. Erst kurz vor dem Ende wurde es vor dem Nordhorner Tor noch einmal brenzlig. Doch Felix Schmiederer und Michael Bockhorst konnten Vorwärts-Schlussmann Nico Prieto-Falk nicht überwinden. Den positiven Trend können die Nordhorner am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Blau-Weiß Lohne bestätigen.

