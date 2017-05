Vorwärts Nordhorn gewinnt das Landesliga-Derby

Das Kreisduell der Fußball-Landesliga zwischen Vorwärts Nordhorn und dem SV Bad Bentheim war lange offen: Nach der Nordhorner Führung sorgte erst ein Treffer in der Nachspielzeit beim 2:0 (1:0) für die Entscheidung.

Nordhorn. Vorwärts Nordhorn hat das Derby der Fußball-Landesliga gegen den SV Bad Bentheim mit 2:0 (1:0) gewonnen. Damit steht fest: Die Fußballer vom Immenweg werden die Saison 2016/17 auf dem vierten Tabellenplatz abschließen. „Aufgrund der Spielanteile geht der Sieg sicher in Ordnung“, sagte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt. Weil die Gastgeber es aber versäumten, nach dem Führungstreffer von Henning Hood (42.) ein zweites Tor nachzulegen, musste der Coach feststellen: „Das Spiel hätte auch mit einem Unentschieden enden können.“

Da den Gästen aus Bad Bentheim, deren Abstieg bereits vor dem Anpfiff besiegelt war, im Angriffsspiel die letzte Konsequenz fehlte, gingen die Punkte an den SV Vorwärts. „Das heutige Spiel steht sinnbildlich für diese Saison. Klar war Vorwärts etwas besser, wir müssen aber unsere Chancen konsequenter ausspielen. Am Ende hatten wir ja auch noch zwei gute Schussmöglichkeiten“, sagte SVB-Coach Mario Fischer und beschrieb das Spielgeschehen damit ebenso treffend wie sein Nordhorner Kollege Henning Schmidt. Die Gastgeber hatten insgesamt mehr vom Spiel, die besseren Chancen und fuhren am Ende auch verdient die drei Punkte ein.

Die größte Chance hatten zunächst auch die Nordhorner, als Henning Hood eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite aus kurzer Distanz nicht verwerten konnte (20.). In der Folge kamen Sebastian Schmagt (30.) und Lando Kiewit (42.) in guter Position an den Ball, spielten aber zu umständlich oder warteten zu lange. Ärgerlich aus Sicht der Gäste: Vorwärts machte es nach der Kiewit-Chance deutlich besser: Doppelpass im Strafraum, Schuss Tobias Daalmann, Abstauber Henning Hood – das waren die Stationen zur 1:0-Pausenführung der Nordhorner. „Wir können das 1:0 machen und kriegen praktisch im Gegenzug das 0:1“, haderte SVB-Trainer Mario Fischer.

Nach der Pause verflachte die Partie zusehends, Hood (53.) und David Heils (88.) vergaben hochkarätige Chancen auf einen zweiten Treffer. So hätten Gerrit Wilde (86.), Jörg Husmann (90.+3) und Mirco Fischer (90.+4) bei ihren Möglichkeiten sogar den Ausgleich erzielen können. Für den Endstand sorgte dann Dani Dirksen mit seinem Tor zum 2:0 nach sehenswerter Vorarbeit von Tobias Daalmann.