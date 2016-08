Vorwärts-Fußballer spielen am „Biener Busch“

how Nordhorn. Man kennt sich untereinander, hier im südwestlichen Zipfel der Landesliga-Landkarte. Viele Geheimnisse haben die Fußballer von Vorwärts Nordhorn und des SV Holthausen-Biene nicht voreinander, und trotzdem nahm Vorwärts-Coach Henning Schmidt die Emsländer kurz vor dem Duell der beiden Teams am Sonntag (15 Uhr) am „Biener Busch“ im Süden Lingens noch mal ins Visier. Und was er vor zwei Wochen beim Heimspiel der Biener gegen den SC Melle sah, muss ihm ziemlich gut gefallen haben: „Holthausen-Biene gehört für mich zu den Top-Favoriten in der Landesliga“, betont er. Da macht es auch nichts, dass sich Melle mit 1:0 durchgesetzt hatte und die Emsländer (4 Punkte) nach drei Spieltagen hinter Nordhorn (6) platziert sind.

Schon zum Ende der vergangenen Saison hatte der SV Vorwärts das Derby beim SV Holthausen-Biene verloren. „Und jetzt sind sie noch einmal stärker geworden“, sagt Schmidt und meint vor allem die vom TuS Lingen gewechselten Andre Beyer und Fabian Thole. Der Nordhorner lobt: „Die Mannschaft hat in der Breite viel Qualität. Da werden wir uns mächtig strecken müssen.“

Hitzeschlacht zu erwarten

Wahrscheinlich werden die Nordhorner zudem auch mächtig schwitzen müssen. Angesichts der angekündigten Temperaturen am Sonntagnachmittag ist eine Hitzeschlacht zu erwarten. „Dann kommt es darauf an, welche Mannschaft ihren Schweinehund am besten überwindet“, weiß Vorwärts-Fußballfachwart Jürgen Menger. Gerne hätten die Nordhorner das Derby auf den späten Nachmittag verlegt. „So müssen wir in der Hitze einen kühlen Kopf bewahren“, sagt Menger.

Beim SV Vorwärts ist neben den Langzeit-Ausfällen Eike Schrader und Niklas Fraatz auch Dennis Nyhuis nicht dabei, zudem brummt Igor Milosevic eine Sperre nach seiner Gelb-Roten Karte im Heimspiel gegen den VfL Oythe (2:1) ab. Doch gerade dieser zweite Saisonsieg sorgt am Immenweg vor dem Biene-Spiel für gute Stimmung. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir – wenn alle Spieler 100 Prozent geben – auch gegen die starken Gegner der Liga mithalten können“, betont Schmidt. Jürgen Menger fand, dass die Leistung vom Oythe-Spiel gereicht hätte, um eine Woche zuvor auch den hoch gehandelten SV Atlas Delmenhorst zu schlagen. „Das sah schon richtig gut aus“, blickte er zurück.

Beim SV Holthausen-Biene fehlte zuletzt beim 2:1-Erfolg in Wildeshausen unter anderem der erkrankte Kapitän Sven Foppe. Den Siegtreffer erzielte mit Patrick Humbert ein weiterer früherer Spieler von Union Lohne.