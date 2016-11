Vorwärts erwartet einen kompakten VfL Wildeshausen

Der Nordhorner Fußball-Landesligist bestreitet sein Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) erstmals auf dem neuen Kunstrasen. Ligakonkurrent SV Bad Bentheim tritt zeitgleich beim SV Holthausen/Biene an.

Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts haben trotz intensiver Regenfälle in den vergangenen Tagen Planungssicherheit: Das Heimspiel der Nordhorner am Sonntag (14 Uhr) gegen den VfL Wildeshausen wird auf dem neuen Kunstrasenplatz ausgetragen. „Es ist eine tolle Sache, dass wir ausweichen können und vor allem Klarheit haben, dass gespielt wird“, sagt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt. Der Coach hat einen guten Draht zu seinem gegnerischen Kollegen, er tauscht sich regelmäßig mit Marcel Bragula aus. „Am Wochenende will aber jeder gewinnen“, sagt Schmidt und nennt damit gleich die Zielsetzung für das erste Pflichtspiel seiner Mannschaft auf dem neuen Kunstrasen.

Die Nordhorner müssen am Sonntag auf Jannis Staelberg (Muskelzerrung), Jannes ten Hagen (Studium) und Niklas Fraatz (Grippe) verzichten. Torhüter Nico Prieto-Falk ist nach Verletzung ins Training zurück gekehrt und wieder eine Option. Allerdings wurde der Stammkeeper zuletzt von Fabian Pley stark vertreten. Wieder zum Kader gehören wird Tobias Daalmann, ob der Offensivspieler aber bereits wieder ein Kandidat für die Startelf sein wird, ließ der Vorwärts-Coach am Freitag noch offen.

Trainer Schmidt stellt sein Team auf einen Gegner ein, der kompakt steht und dann schnell kontert. „Der VfL hat einen guten Lauf“, weiß der Vorwärts-Coach. Gegen diese Spielweise wollen die Gastgeber selbst gut arbeiten in der Defensive und möglichst wenig Fehler im Aufbauspiel machen. Das Spiel am vergangenen Wochenende gegen den SC Melle (1:2) hat noch einmal gezeigt, dass in der ausgeglichenen Liga immer 100 Prozent gefordert sind. „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen und schnell im Kopf und in den Beinen sein“, sagt Schmidt, der seine Mannschaft mit dem klaren Ziel aufs Feld schicken wird, den achten Saisonsieg einzufahren. Er sagt: „Wir wollen den Abstand nach unten vergrößern.“ Derzeit stehen die Nordhorner mit 22 Punkten zwar gut da, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt derzeit aber nur fünf Zähler.

SVB hofft auf eine bessere Rückrunde

Mit dem Start in die Rückrunde am Sonntag beim SV Holthausen-Biene (14 Uhr) verbinden sie beim SV Bad Bentheim einige Erwartungen. „Hoffentlich läuft die Rückrunde besser als die Hinrunde“, sagt Jörg Husmann, der Spielertrainer des Fußball-Landesligisten. Mit nur zehn Punkten nach der Hälfte der Spiele ist der Aufsteiger Vorletzter; um am Ende nicht zu den fünf Klubs zu gehören, die zurück in die Bezirksligen müssen, weiß Husmann, „müssen wir eine Schippe drauf packen“.

Das Nachbarschaftsduell bei den Emsländern soll dabei den Wendepunkt markieren. Das wäre zum einen wichtig, weil die Gastgeber mit sieben Punkten mehr auf dem Konto als Zwölfter die Abstiegszone anführen. Zum anderen wollen die Bentheimer in den drei noch ausstehenden Spielen bis zum Jahresende nicht nur die Punktbilanz auffrischen, sondern auch etwas fürs Selbstvertrauen tun. „Wir wollen Erfolgserlebnisse mitnehmen, um dann mit neuem Mut ins nächste Jahr zu starten“, sagt Husmann mit Blick auf die Partien am Biener Busch, daheim gegen Emden (So., 27. November) und in Friesoythe (So., 4. Dezember). „Das sind schwere Spiele, trotzdem wollen wir da gerne etwas mitnehmen“, sagt er. Was ihm Mut macht, ist die Tatsache, dass sein kaum einmal hoffnungslos unterlegen war. „Oft waren es nur Kleinigkeiten, die in den Spielen entscheidend waren“, sagt Husmann, der sich kämpferisch gibt: „Wir wollen in der Rückrunde einen neuen Anlauf nehmen und alles versuchen.“

In Biene dürfte es daher gerne auch etwas mehr sein: „Ein Punkt wäre nicht verkehrt“, sagt Husmann, allerdings: „Wir schielen schon nach einem Dreier.“ Das würde nach zuletzt zwei Niederlagen für erste Entspannung sorgen. Das Hinspiel zum Saisonstart endete 1:1. „Das war ein glücklicher Punkt für uns“, erinnert sich der Bentheimer Spielertrainer, dass seinerzeit der späte Ausgleich durch einen Kopfball von Innenverteidiger Philipp Schmidt aus einer Standardsituation resultierte. Morgen müssen die Gäste auf Timo Küpers verzichten, der nach der fünften Gelben Karte gesperrt ist. Außerdem fehlen Metin Erdem und Rene Lange (beide verletzt).