Vorwärts: Dennis Nyhuis sagt im Derby Tschüss

how Nordhorn/Bad Bentheim. Zum vorerst letzten Mal steht in der Fußball-Landesliga ein rein Grafschafter Duell an: Am zweitletzten Spieltag gastiert der als Absteiger feststehende SV Bad Bentheim am Sonntag (15 Uhr, Hauptplatz) beim Tabellenvierten Vorwärts Nordhorn. Die Gastgeber verabschieden in ihrem letzten Heimspiel verdiente Spieler – allen voran das Vereinsurgestein Dennis Nyhuis. Alles Wichtige zum Derby:

Die Ausgangslage: Im Schatten eines höchst spannenden Dreikampfs um den Landesliga-Titel sind die Vorwärts-Fußballer am Mittwoch nahezu unbemerkt auf den vierten Tabellenplatz geklettert – die beste Platzierung seit dem ersten Spieltag. Diese starke Position direkt hinter den überragenden Topteams aus Delmenhorst, Lohne und Melle wollen die Nordhorner in den letzten beiden Punktspielen verteidigen. Ganz andere Situation hingegen in Bad Bentheim: Der SVB steht mit aktuell 27 Punkten als einer von vier Absteigern fest und kehrt nach nur einem Jahr in der Spielklasse wieder in die Bezirksliga zurück.

Die aktuelle Form: Seitdem es für die Bad Bentheimer um nicht mehr viel geht, läuft’s: Seit drei Spielen ist die Truppe des Trainerduos Mario Fischer/Jörg Husmann unbesiegt, zuletzt drehte sie die Partien gegen Wildeshausen (2:1) und Bad Rothenfelde (3:2) jeweils nach Rückstand. „Sie können jetzt befreit auftreten“, sagt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt und ergänzt mit Blick aufs Derby: „Ich gehe davon aus, dass die Zuschauer am Sonntag zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften erleben werden.“ Sein Team spielt ebenfalls seit einigen Wochen stark – mit dem vorläufigen Höhepunkt am Mittwoch in Emden (2:0). „Die erste Halbzeit war das Beste, was wir diese Saison auswärts gespielt haben“, lobt Schmidt. Die jüngste Entwicklung am Immenweg hat auch der SVB zur Kenntnis genommen: „Vorwärts ist im Moment in einer klasse Verfassung und so einer der schwersten Gegner in der Liga“, sagt Jörg Husmann. Und: „Nordhorn hat eine homogene Truppe, die in den letzten Jahren zusammen gewachsen ist.“

Der Ausblick: Vorwärts hat sich seit dem Aufstieg 2015 in der Landesliga etabliert und wird nächste Saison das einzige Grafschafter Team auf diesem Niveau sein. Das muss aber nicht lange so bleiben: „Den Bentheimern können wir ,Auf Wiedersehen’ sagen, denn es könnte ein baldiges Wiedersehen geben. Der SVB hat eine gute Mannschaft zusammen und wird nächstes Jahr sicher eine wichtige Rolle in der Bezirksliga spielen“, sagt Henning Schmidt. Im Saisonendspurt wollen die Bad Bentheimer noch einen Tabellenplatz klettern: „Unser Ziel ist Rang 13“, betont Husmann.

Das Personal: Vorwärts-Coach Schmidt hat bis auf Igor Milosevic alle Spieler zur Verfügung, bei den Gästen fehlt neben den Langzeitverletzten Hannes Schevel, Malte Frensch, Lars Möhring und Philipp Kolk auch Stürmer Rene Lange (privat verhindert).

Der Abschied: Im letzten Heimspiel verabschiedet sich der SV Vorwärts von drei Spielern der Landesliga-Mannschaft: Joshua Sausmikat (zum SC Melle) und Dani Dirksen (zur SG Gronau) werden den Verein verlassen, außerdem wechselt Vorwärts-Legende Dennis Nyhuis nach 14 Jahren in der ersten Mannschaft in die Altherren-Truppe. „Wir wussten, dass es irgendwann auch mal ohne Dennis weitergehen muss“, sagt Henning Schmidt. Der 33-Jährige hat seinen Verein mit seinem Einsatz und seinen Toren geprägt wie kein Zweiter. „Einen Nyhuis in seinen besten Zeiten hätte ich gerne in unserer Mannschaft“, lobt auch Jörg Husmann.