Vorwärts: Das Ergebnis passt nicht zur Leistung

Nordhorn. Schön herausgespielt sieht anders aus, aber am Ende ist das Resultat entscheidend. Und in der 46. Minute zappelte der Ball im Tor von Vorwärts Nordhorn und sorgte damit für die 0:1 (0:0)-Niederlage der Grafschafter in der Partie der Fußball-Landesliga gegen den Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde. „Das war typisch für unsere Situation“, sagte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt, der mit seinem Team in der Abstiegszone der Liga festhängt.

Ein Pressschlag brachte die Kugel unverhofft zu Gäste-Angreifer Bulani Malungu und dessen als Hereingabe gedachter Ball fälschte Nordhorns Igor Milosevic unhaltbar ins lange Eck des eigenen Tores ab. Es sollte der einzige Treffer an einem Nachmittag bleiben, an dem die Nordhorner den etwas besseren Eindruck machten – und das gegen den noch ungeschlagenen Klassenprimus.

„Im letzten Jahr haben wir die engen Spiele immer gewonnen. Jetzt verlieren wir sie“, ärgerte sich Nordhorns Coach Schmidt.

In der ersten Halbzeit eröffneten sich für die Gastgeber bereits in der Anfangsphase zwei Schusschancen: Joshua Sausmikat scheiterte an SVR-Torwart Felix Zimmermann (7.) und Tobias Daalmann zielte aus zentraler Position links vorbei (10.). Nach einem Vorwärts-Freistoß brachte Lucas Völkerink kurz vor der Pause den Ball auf das Gäste-Tor, doch ein Bad Rothenfelder Abwehrspieler klärte auf der Linie (39.). „Wir hätten verdient in Führung gehen können“, meinte Schmidt.

Chancenlos war der Tabellenführer allerdings auch nicht vor dem Seitenwechsel: Bulani Malungu schoss freistehend links vorbei (21.) und wurde in der 26. Minute gerade noch von Igor Milosevic gestoppt, nachdem er dem Nordhorner den Ball abgenommen hatte.

Im zweiten Durchgang erholte sich Vorwärts vom Schock des Gegentores nur sehr langsam. Eine echte Drangperiode bekamen die Nordhorner trotz ihrer Anstrengungen nicht hin – zwei Möglichkeiten gab es aber trotzdem für sie: Joshua Sausmikat köpfte in Bedrängnis vorbei (74.) und scheiterte mit seinem Lupfer nach einem Steilpass von Florian Müller (82.).

„Wir waren gegen den Tabellenführer mindestens gleichwertig“, stellte Vorwärts-Trainer Schmidt anerkennend fest.

