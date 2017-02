Vorwärts: Beide Testspiele fallen aus

Von Holger Wilkens

Der schneebedeckte Boden verhindert die Testspiele des Nordhorner Fußball-Landesligisten am Freitag in Emsbüren und am Sonnabend daheim gegen Bersenbrück. Noch fraglich ist, ob der SV Bad Bentheim in Recke spielen kann.