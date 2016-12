Vorwärts: „Abstandspiel“ steht auf der Kippe

Nordhorn. Für Spiele gegen Mannschaften, die in der Tabelle knapp unter dem SV Vorwärts stehen, hat Henning Schmidt eine eigene Kategorie geschaffen. Abstandspiele nennt der Trainer des Tabellensechsten aus Nordhorn diese Partien, zu denen auch das Duell am Sonntag beim VfL Oythe gehört (14 Uhr). Die Gastgeber haben als Achter zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Grafschafter, sind allerdings auch ein Spiel im Rückstand. Da ist es um so wichtiger, dass Vorwärts den Tabellennachbarn auf Distanz hält.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/vorwaerts-abstandspiel-steht-auf-der-kippe-175062.html

Personell bleibt es dabei, dass das Verletzungspech ein treuer Begleiter der Nordhorner ist. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, sagt Schmidt, der am Sonntag ohne Igor Milosevic und David Heils auskommen muss. Dafür rückt jedoch Jannis Staelberg wieder in den Kader. „Das ist ganz wichtig für uns“, freut sich Schmidt über die Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers nach überstandener Muskelverletzung. Und auch die 1:6-Schlappe bei Atlas Delmenhorst vor einer Woche hatte ihr Gutes: Tobias Daalmann gab sein Comeback. „Und er hat eine Stunde sehr gut gespielt“, erhofft sich Schmidt nach der geglückten Rückkehr weitere Impulse von dem Stürmer.

