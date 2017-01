Vortrag von Holocaust-Überlebender gut besucht

Mehr aus diesem Ressort

Nach seinem Umzug nach Haren wird ein niederländischer Rockerclub von der Polizei beobachtet. Die Gruppe No Surrender hatte zuvor Probleme mit den Sicherheitsorganen in Emmen. mehr...

Einen Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gab es am Sonntagabend auf der Autobahn 31 zwischen Lingen und Emsbüren. Die Beteiligten hatten dabei Glück im Unglück. mehr...

Einen ungewöhnlichen Diebstahl gab es am Samstag in Lingen. Ein Paketbote wurde von zwei Männern gezielt abgefangen und bestohlen. mehr...

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern vor einer Diskothek in Lingen am Sonntagmorgen ist eskaliert. Erst gab es Schläge, dann eine lebensgefährliche Messerstecherei. Beide wurden schwer verletzt. mehr...

Die Frau, die am Dienstag an der Salzbergener Straße in Rheine einen Mann niedergestochen haben soll, hat sich der Polizei gestellt. mehr...