Vorfahrt für die „Radler-Autobahn“

Auf Nordhorns viel befahrener „Radler-Autobahn“ entlang der Kanaltrassen sollen Radfahrer bald überall Vorfahrt haben. Die Kreuzungspunkte am Friedhof Heseper Weg und an der Grenzschleuse sollen umgestaltet werden.

An der Grenzschleuse sollen die Radler auf dem Radweg (hier der Blick in Richtung niederländische Grenze) beim Überqueren des Frensdorferhaarweges ebenfalls Vorrang erhalten. Hier soll im Herbst für rund 25.000 Euro die Querung neu gestaltet werden. Foto: Konjer

Vorfahrt für Radler will die Stadt am Heseper Weg in Höhe des Friedhofs schaffen. Diese Fahrbahnquerung – eine der meistbefahrenen in ganz Nordhorn – soll möglichst noch in diesem Jahr für rund 60.000 Euro umgebaut werden, damit Autofahrer künftig sofort erkennen: Hier müssen sie den Radlern Vorfahrt gewähren. Foto: Konjer

Nordhorn. Das Radfahren in Nordhorn noch attraktiver machen und so noch mehr Anreize schaffen, das Auto stehen zu lassen – das ist ein Kernziel der Nordhorner Stadtplanung. Die Stadt will den Anteil des Radfahrens am Gesamtverkehrsaufkommen weiter erhöhen, sowohl aus verkehrstechnischen Gründen als auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes.

Deshalb soll in diesem Jahr eine der wichtigsten und meistbefahrenen Radverkehrsachsen im Stadtgebiet weiter aufgewertet werden: Der Radweg von der Grenzschleuse Frensdorferhaar entlang der Kanäle zum Vechtesee und bis in die Innenstadt. Diese Kanalachse durchzieht die ganze Stadt und ist für einheimische Radler und auch für sehr viele Touristen eine schnelle und komfortable Verbindung aus Richtung Niederlande ins Stadtgebiet – zumal sie am Vechtesee und Verbindungskanal entlang weiter führt bis nach Stadtflur.

Mehr als sechs Kilometer lang ist diese „Radler-Autobahn“ zwischen Grenzschleuse und Einmündung Wasserstraße. Auf ihr haben Radfahrer freie Fahrt zu fast allen wichtigen Punkten im Stadtgebiet und bleiben dabei vom Autoverkehr weitgehend unbehelligt. Denn der Radweg wird mit Unterführungen kreuzungsfrei unter fast allen Straßen hindurch geführt.

Lediglich an zwei Punkten müssen Radler bisher dem kreuzenden Autoverkehr die Vorfahrt lassen: Direkt an der Grenzschleuse am Frensdorferhaarweg und am Heseper Weg in Höhe des Friedhofs. Das soll sich nun ändern. Die Stadt will diese beiden Kreuzungspunkte in diesem Jahr „entschärfen“.

Beide Kreuzungspunkte sollen so umgestaltet werden, dass sofort klar ist: Hier haben die kreuzenden Radfahrer Vorrang. Vorgesehen sind an beiden Punkten folgende Maßnahmen:

Einengung der Straßenfahrbahn auf 3,50 Meter durch Grünanlagen. Damit können Autos die Engstelle nur wechselweise passieren.

Anhebung des querenden Radweges um etwa acht Zentimeter. Die Autos müssen somit eine breite Rampe überfahren, die ihnen verdeutlicht, dass die Vorfahrt abgeändert wurde.

Ändern der Vorfahrtregelungen und Anpassung der Beschilderung: Autofahrer werden durch das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und das Zusatzschild „Radfahrer kreuzen von rechts und links“ auf den Vorrang der Radfahrer hingewiesen.

Ausführung des querenden Radwegs aus Rotasphalt.

Am Heseper Weg muss außerdem das Brückengeländer erneuert werden, um die Sichtverhältnisse zu verbessern.

Die Kosten für diese Umgestaltungen werden am Frensdorferhaar auf 25.000 Euro, am Heseper Weg auf etwa 60.000 Euro veranschlagt. Die Umgestaltung beider Maßnahmen soll im Herbst 2017 erfolgen, sofern für die größere Umgestaltung am Heseper Weg die erwarteten Landeszuschüsse fließen. Werden sie für dieses Jahr nicht mehr bewilligt, wird diese Baumaßnahme ins kommende Jahr verschoben.

„Die in weiten Teilen freie Fahrt für Radfahrer entlang der Kanäle macht das Radfahren besonders reizvoll und attraktiv“, heißt es in einer Vorlage des Stadtbaudezernats an die Politik. Die Kanalachse sei eine der meistgenutzten im Stadtgebiet. Sie habe auch für den Freizeit- und Tourismusverkehr große Bedeutung, zumal auf diesen Wegebeziehungen auch verschiedene Radwanderrouten wie die Grafschafter Fietsentouren und die Stadt-Land-Fluss-Route geführt werden.

Diese Attraktivität weiter zu steigern, sei Ziel der Kreuzungsprojekte. Die Steigerung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr sei ein „sinnvoller Baustein“ zur Umsetzung des „Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes“, mit dem die Stadt sich 2014 die Themen Klimaschutz und Klimaverbesserung auf die Fahnen geschrieben hat.