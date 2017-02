Vorboten der Pollensaison: Hasel und Erle blühen

dpa Düsseldorf. Hasel und Erle sind auch in diesem Jahr die Vorboten der Pollensaison. Vom Rheinland über Westfalen bis ins Saarland sowie in Teilen Hessens und Baden-Württembergs fliegen diese Pollen nach einer Übersicht des Deutschen Wetterdienstes bereits seit Tagen - und das im Winter. Der erste Monat des Jahres sei ein „unterdurchschnittlich kalter Januar“ gewesen, also nicht so kalt wie der Januar üblicherweise. Genaue Schlüsse, wie die Pollensaison 2017 verlaufen werde, könne sie daraus jedoch nicht ziehen, sagte Christina Endler, Meteorologin und Expertin für Pollenflug vom DWD.