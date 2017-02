Vorbereitungen für Blanke-Karneval auf Hochtouren

Nur noch wenige Tage, dann sind in Nordhorn wieder die Narren los: Am Sonntag um 14.11 Uhr setzt sich die Karnevalskarawane auf dem Gildehauser Weg in Bewegung. Das Herrichten der prächtigen Wagen geht in die Endphase.

Der Jahreshöhepunkt für den Nordhorner Karnevalsclub „Junge Narren" ist bald gekommen. Auch in diesem Jahr hofft der Verein auf viele Teilnehmer beim Karnevalsumzug.

Nordhorn. Noch parken die prunkvollen Gefährte des KC Nordhorn Seite an Seite in einer Halle in Frensdorferhaar. Doch ihr großer Auftritt steht kurz bevor: Am Sonntag wollen die Karnevalisten aus Nordhorn und Umgebung wieder durch die Blanke ziehen und ein weiteres Mal eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass auch jenseits von Mainz, Düsseldorf und Köln echte Faschingsstimmung aufkommen kann. Mit viel Musik, Kamellen und Tausenden Besuchern soll der Blanke-Umzug wieder ein farbenfrohes Erlebnis für Jung und Alt werden.

Beginn ist am Sonntag um 14.11 Uhr auf dem Gildehauser Weg/Ecke Barbarastraße. Insgesamt 45 Gruppen nehmen an dem Marsch teil, rund die Hälfte davon ist mit Wagen unterwegs. Allein zwölf Gefährte stellt der KC Nordhorn, vier der KC Alemannia, vier weitere Wagen kommen aus Emsbüren, zwei aus Lingen und einer wird durch Karnevalisten aus Rheine besetzt. Mit bis zu sechs Stundenkilometern ziehen die Gruppen dann Richtung Blankeplatz, wo in diesem Jahr wieder das Festzelt stehen wird. Die Wagen biegen dann rechts ab und halten in der Mathildenstraße. Die Straße ist ab dem Eintrachtplatz gesperrt.

Zwischen 17 und 17.30 Uhr endet der Umzug – dann geht das Fest auf dem Blankeplatz weiter. Im Zelt wird DJ Henk aus Holland die passende Karnevals-Partymusik liefern. Gefeiert wird dann bis abends um 22 Uhr.

Die Vorfreude bei den Beteiligten ist bereits groß – auch beim 2. KCN-Vorsitzenden Martin Tolhuysen, der seit acht Jahren den Umzug organisiert. Er ist Teil eines Teams aus seinem Verein, das sich um die festliche Aufbereitung der Wagen kümmert. Auch der amtierende Stadtprinz Ingo Helgert ist mit von der Partie. Es wird geschweißt, gestrichen und geschraubt. Eine neue Kordel für den Prinzenwagen, ein neuer Kopf für den 2016 gebauten Präsidiumswagen und ein neuer Fußboden für den Kinderwagen – alles erledigen die Männer mit Herzblut. Gänzlich frisch entstanden ist ein Mottowagen, der sich einem aktuellen Thema widmet. Was genau, wird noch verraten: Die Überraschung gibt’s am Sonntag.

Die Wagen basieren hauptsächlich auf alten landwirtschaftlichen Hängern. Die Fahrgestelle stammen zum Teil aus den 1950er-Jahren. „Die kriegst du nicht kaputt“, meint Martin Tolhuysen mit Blick auf die Stabilität der Konstrukte. Die Kunst sei vor allem, die passenden Reifen aufzutreiben, da viele Modelle heute nicht mehr hergestellt werden. Die Internetsuche ist da ein hilfreiches Instrument. Alle Gefährte sind vom TÜV auf die nötige Sicherheit hin überprüft worden.

Nicht nur Menschen, auch einiges an Süßigkeiten werden die Wagen befördern. Allein der KCN wird 600 Kilo Bonbons in die jubelnde Menge schmeißen. Die „Werfer“ kaufen die Kamellen übrigens stets selbst ein. Die Gelder der Sponsoren hingegen sind unter anderem für Versicherungen und GEMA-Gebühren bestimmt.

Den Standort Blankeplatz für das Festzelt hält Martin Tolhuysen zwar nicht für die „optimale Lösung“ und er hätte sich mehr Engagement vom Bürgermeister gewünscht, um die erneute Nutzung des Schützenplatzes zu erreichen. Doch ist er froh, dass der Umzug überhaupt stattfindet. Er verspricht eine familien- und kinderfreundliche Veranstaltung mit einem fröhlich-friedlichen Charakter – und ist sogar hinsichtlich der meteorologischen Verhältnisse optimistisch: „In der Geschichte des Umzugs gab es zwischen 14 und 17 Uhr noch nie schlechtes Wetter.“