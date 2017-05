Vor Gericht: Nachbarn mit Pistole bedroht

Das ungewöhnliche Verhalten eines Witwers in Nordhorn hatte Ärger in die ansonsten ruhige Wohngegend gebracht. Ob der Mann in der Psychiatrie untergebracht wird, muss allerdings die nächsthöhere Instanz entscheiden.

Nordhorn. Auch in länger bestehenden Nachbarschaften kommt es vor, dass jemand mit den anderen nichts zu tun haben will und sich abschottet. So ähnlich muss es in einer ruhigen Wohngegend am südlichen Stadtrand von Nordhorn gewesen sein. Die Menschen hatten sich schon seit langer Zeit über das Verhalten eines Witwers und seiner Tochter gewundert. Nach dem Tode seiner Ehefrau verhielt der sich zunehmend sonderbar. Durch Aushänge an der Haustür hatte er darauf hingewiesen, dass er sich durch seine Nachbarn und deren Lebensgewohnheiten gestört und bedroht fühlte. Vor allem seien diese dafür verantwortlich dass er und seine Familie durch „Verstrahlungen“ in Mitleidenschaft gezogen würden. In der Folgezeit startete der Mann immer wieder regelrechte Fotoattacken. Alles und jeder Besucher in der Straße wurde fotografiert. Was man anfangs als „Spinnerei“ abgetan hatte, entwickelte sich für die übrigen Straßenanwohner langsam aber sicher zu einer Belästigung. Alle Versuche, dagegen etwas zu unternehmen, schlugen fehl. Gespräche waren mit dem Rentner nicht möglich. Was sich über lange Zeit hinzog, eskalierte schließlich am Abend des 28. August 2014.

Als eine Nachbarin noch einmal mit ihrem Hund vor die Tür wollte, bemerkte sie im Dunkeln ein Blitzlicht. Der ältere Nachbar stand mit dem Fotoapparat auf der Straße. Als sie sich das verbat, sagte der Mann, dass er das dürfe und bedrohte sie gleichzeitig mit einer Schusswaffe. Daraufhin rannte die Frau zurück ins Haus und alarmierte die Polizei.

Aus Sorge um ihren Sohn, der von einer Radtour zurückerwartet wurde, ging nun der Ehemann nach draußen. Als er den Nachbarn mit der Pistole auf sich zukommen sah, versuchte er, ihm die Waffe abzunehmen, was ihm nicht gelang. Es kam zu einer Rangelei. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung gab der ältere Mann zwei Schüsse ab. Der erste ging knapp am Kopf des Kontrahenten vorbei, der zweite in eine andere Richtung.

Mithilfe eines Nachbarn gelang es dem inzwischen angekommenen Sohn, dem Angreifer die Waffe zu entreißen. Die kurz danach eingetroffenen Polizeibeamten hatten den Eindruck, dass der Schütze nervenärztliche Hilfe brauche und veranlassten seine Unterbringung in die Psychiatrie. Wie sich dann herausstellte, hatte der Täter eine Schreckschusspistole abgefeuert, wodurch der Angegriffene leicht verletzt wurde.

In der Folgezeit entwickelte sich ein langwieriger Streit um die Frage der Schuldfähigkeit des Mannes. Mehrfach sollten gutachterliche Stellungnahmen zu dieser Frage eingeholt werden. Da er aber jede Mitarbeit und Behandlung, auch mithilfe seines Anwalts, ablehnte, sah sich die Justiz schließlich gezwungen, das Verfahren gegen den Angeklagten mehr als zwei Jahre nach der Tat zu eröffnen.

Der wegen Bedrohung, Körperverletzung und Vergehen gegen das Waffengesetz angeklagte Mann verhielt sich auch in der Hauptverhandlung so, wie man es erwartet hatte. Er beteiligte sich nur mit dem Satz: „Ich mache keine Angaben“ an der insgesamt mehr als dreistündigen Verhandlung. So war das Gericht gezwungen, sich das Geschehen am Tattag noch einmal von den übrigen Beteiligten als Zeugen schildern zu lassen. Vor allem bei den Aussagen der weiblichen Zeugen aus der Nachbarschaft war zu spüren, wie sehr die Vorkommnisse in der Vergangenheit sie nervlich beeinträchtigt hatten.

Der Verteidiger war während der Vernehmungen immer wieder bemüht, das ungewöhnliche Verhalten seines Mandanten über einen längeren Zeitraum als Normalität darzustellen, auf die die anderen überreagiert hätten.

Da eine Begutachtung des Angeklagten im Vorfeld der Hauptverhandlung nicht möglich war, hatte Richter Ratering einen psychiatrischen Sachverständigen zum Termin geladen, der zum Schluss der Beweisaufnahme aufgrund des Akteninhalts und seiner im Termin gewonnenen Eindrücke sein Gutachten erstattete. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Veränderungen im Verhalten des Angeklagten auf Wahnvorstellungen beruhen. Die Vorkommnisse am Abend des 28. August 2014 hätten gezeigt, dass von dem Angeklagten ein deutlich erhöhtes Risiko zur Begehung von Straftaten ausgeht.

Der Sachverständige plädierte dafür, gemäß Paragraf 63 StGB prüfen zu lassen, ob eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung notwendig ist.

Da eine solche Entscheidung die Befugnis des Amtsgerichts übersteigt, stellte Staatsanwalt Schuberth als Anklagevertreter den Antrag, das Verfahren an die zuständige Strafkammer beim Landgericht Osnabrück zu verweisen. Entgegen der Auffassung der Verteidigung fasste Richter Ratering einen entsprechenden Beschluss.

Falls es zu einer erneuten Verhandlung vor dem Landgericht kommt, werden sich die Beteiligten dort dann noch einmal wiedersehen. In der Nachbarschaft ist nach dem Vorfall vor zweieinhalb Jahren Ruhe eingekehrt. Das Haus des Angeklagten wurde inzwischen verkauft, nachdem Vater und Tochter umgezogen sind.