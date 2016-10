Vor der TV-Debatte: Proteste am Trump-Hotel in Las Vegas

dpa Las Vegas. Kurz vor der dritten TV-Debatte im amerikanischen Präsidentenwahlkampf ist es in Las Vegas zu Protesten gegen Donald Trump gekommen. Dabei vereinigten sich Trump-Protestler mit einigen Hundert Gewerkschaftlern, die vor dem Hotel des Milliardärs die dortigen Arbeitsbedingungen anprangerten. Die Demonstranten nahmen sowohl die Vorwürfe sexueller Belästigung an Trumps Adresse aufs Korn als auch seine Ausfälle gegen eine Ex-Latino-Schönheitskönigin. Eine Demonstrantin sagte, trotz des Vorsprungs von Clinton in Umfragen könne man sich noch keineswegs sicher über den Ausgang der Wahl sein.