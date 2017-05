Vor dem Finale: Macron und Le Pen liefern sich TV-Duell

dpa Paris. Im letzten TV-Duell vor dem Finale der französischen Präsidentenwahl hat die rechte Kandidatin Marine Le Pen den Favoriten Emmanuel Macron als Vertreter einer „wilden Globalisierung“ angegriffen. Im Gegenzug warf Macron der Rechtspopulistin am Mittwochabend in der von France 2 und TF1 übertragenen Debatte vor, mit ihrem Abschottungskurs den „Geist der Niederlage“ zu vertreten. Die Stichwahl am Sonntag gilt als Schicksalswahl für Europa, weil Le Pen die EU scharf angreift und im Euro-Land Frankreich wieder eine nationale Währung einführen möchte.