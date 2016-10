Von Stifado bis Bifteki

Seit einem halben Jahr betreiben Anna und Ronny Skendaj das Restaurant Aphrodite an der Bentheimer Straße 2 in Nordhorn.

am Nordhorn. Seit einem halben Jahr betreiben Anna und Ronny Skendaj das Restaurant Aphrodite an der Bentheimer Straße 2 in Nordhorn. Und diesen Schritt haben sie nicht bereut. Nachdem sie schon mit großem Erfolg einen gastronomischen Betrieb in Hamburg betrieben haben, konnten sie auch an ihrem neuen Standort die Gäste für sich begeistern.

Grund dafür sind natürlich vor allem die leckeren Speisen. Im Mittelpunkt steht die griechische Küche. Dort findet sich auch eine reichhaltige Auswahl an Gerichten, die sich nicht auf jeder Karte eines griechischen Restaurants stehen. Zu nennen sind beispielsweise Stifado und Kokinisto aus dem Topf. Aber auch Klassisches wie Gyros und Souvlaki gehört zum Speiseangebot, ebenso wie vegetarische Gerichte.

Abgerundet wird das Ganze durch Vorspeisen, Salate, Desserts und passende Getränke.

Ein Mittagstisch ist ebenfalls vorhanden. Die Küche des Restaurants Aphrodite ist von Montag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet.