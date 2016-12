Von der Leyen auf dem Weg nach Mali in Nigeria gestrandet

dpa Abuja. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist wegen einer Flugzeugpanne auf ihrem Weg ins westafrikanische Mali in Nigeria gestrandet. In der Hauptstadt Abuja konnte ihr VIP-Airbus A340 aufrund eines Computerproblems nicht weiterfliegen. Nun soll es morgen weitergehen. In der Vergangenheit hat es während Reisen von Regierungsmitgliedern immer wieder Pannen an den VIP-Flugzeugen der Bundeswehr gegeben. In Abuja hatte von der Leyen ein mobiles Feldlazarett an die nigerianische Armee übergeben. In Mali will sie deutsche Soldaten besuchen und politische Gespräche führen.