Vom Leistungssport in die Sportorganisation

Nordhorn. Den Wettkampfsport musste Tanja Hennig aus gesundheitlichen Gründen schon vor einigen Jahren aufgeben. Doch in den Bestenlisten der hiesigen Leichtathleten ist die Gildehauserin noch immer vertreten. „Im Dreisprung halte ich immer noch den Kreisrekord“, sagt die 24-Jährige, die nach Studium, Praktika und Auslandsaufenthalten in die Grafschaft zurückgekehrt ist: Beim Kreissportbund wirkt sie als Sportreferentin und ist in der Sportregion Ems-Vechte für das Handlungsfeld Sportjugend zuständig.

Bevor es sie wieder in die Heimat zog, hat sie sich ausgiebig umgeschaut in der Welt. Das Studium der Sportwissenschaft und Wirtschaft in Vechta reicherte sie mit einem Auslandssemester in Wien an. Nach dem Bachelorabschluss 2015 absolvierte sie bei BMW in München ein neunmonatiges Praktikum in der Sportkommunikation. Sie betreute für den Autohersteller zum Beispiel Weltcupveranstaltungen der Wintersportarten, traf dabei auf die Bob-Piloten Francesco Friedrich, den aktuellen Weltmeister im Zweier- und Viererbob, und Nico Walther, der bei der WM im Viererbob am Königssee gerade Bronze gewonnen hat, sowie Rodel-Legende Georg Hackl. Sie durfte in die exklusive Welt des Golf- und Yachtsports hineinschnuppern, wo sie für BMW ebenfalls den Kontakt zu den Journalisten hielt.

Im Sommer 2016 gehörte sie zur Schar der Volunteers bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. In Brasilien wurde sie bei den Pressekonferenzen innerhalb des olympischen Fußballturniers eingesetzt, traf laufend auf die erfolgreichen deutschen Männer- und Frauenteams um die Trainer Horst Hrubesch und Silvia Neid und war Ansprechpartnerin vor allem für den Tross der ARD. „Ich bin gerne viel unterwegs und reise gern“, sagt sie und sieht keinen Widerspruch darin, dass es sie nun zurück in die Heimat gezogen hat: „Man weiß, wo man herkommt und es ist ja auch schön hier.“

Das Problem war allerdings, dass Jobs im Tätigkeitsfeld Sport hier rar gesät sind. Da griff sie gerne zu, als sich die Gelegenheit beim KSB ergab, auch wenn sie vorerst nur eine halbe Stelle hat, die auf drei Jahre befristet ist. „Das langfristige Ziel ist es, Tanja unbefristet zu beschäftigen“, sagt KSB-Geschäftsführer Frank Spickmann; dazu allerdings müssten erst die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden. Weil der Grafschafter KSB, der sich mit dem KSB Emsland zur Sportregion Ems-Vechte zusammengeschlossen hat, zusätzlich das Handlungsfeld Organisationsentwicklung betreuen muss, wurde die personelle Aufrüstung nötig.

Seit dem 1. Januar kümmert sich Tanja Hennig, deren jüngerer Bruder Simon für den Fußball-Landesligisten SV Bad Bentheim stürmt, um das Handlungsfeld Sportjugend. An vier Tagen die Woche ist sie vor allem an ihrem Schreibtisch im „Haus des Sports“ zu finden. Die Betreuung des Bundesfreiwilligendienstes gehört zu ihren Aufgaben; sie bringt sich bei den Ice-Games der Sportjugend ein, kümmert sich um das J-Team, feilt an Strukturen und Verbesserungen der KSB-Nachwuchsgruppierungen und hilft zum Beispiel, das Trendsport-Camp zu organisieren. Dazu kommt die Beratung für die Vereine. Und was dann noch an freier Zeit bleibt, nutzt sie, um im Fernstudium für den Masterabschluss in Gesundheitsökonomie zu büffeln.

Auch wenn sie nach einem Ermüdungsbruch schon mit 18 Jahren die Wettkampf-Leichtathletik aufgeben musste, wo sie es als Mitglied im Landeskader zu Podestplätzen bei Landesmeisterschaften und auf norddeutscher Ebene brachte, am aktiven Sport hängt nach wie vor das Herz von Tanja Hennig. Und wenn sie in Gildehaus ihre einstigen Spezialdisziplinen Weit- und Dreisprung trainiert, dann geht es ihr immer noch um die Ergebnisse. Zwar hat sie im Sport längst einen anderen Weg eingeschlagen, allerdings: „Ich bin schon noch mit Ehrgeiz dabei und die Wettkämpfe fehlen mir schon“, sagt sie.