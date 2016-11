Volleyball: „Profis“ zeigen Schülern Tricks

Bad Bentheim. Große Augen haben am vergangenen Freitag die Schülerinnen und Schüler gemacht, die beim Bentheimer Burg-Gymnasium an der Volleyball-AG teilnehmen. Mit Thorsten Schoen und Philipp Lammering standen plötzlich zwei Zweitliga-Spieler des FC Schüttorf 09 in der Halle – und absolvierten eine Trainingseinheit mit dem Nachwuchs. „Die Überraschung ist gelungen. Die Kids waren begeistert“, sagte Stefan Jäger, der nicht nur Trainer des Zweitligateams ist, sondern nach den Sommerferien auch die Volleyball-AG am Burg-Gymnasium ins Leben gerufen hat. 14 Mädchen und zwei Jungen üben unter seiner Regie das Volleyballspielen. „Es sind immer zwölf bis 14 Kinder dabei. Das ist nicht selbstverständlich, denn am Freitagnachmittag haben sie eigentlich schon Schulschluss“, berichtet Jäger.

Angefangen hat Jäger, der seit dem Frühjahr als hauptamtlicher Trainer beim FC 09 tätig ist, mit den Basistechniken Baggern und Pritschen sowie Aufschlägen. Dabei zeigte sich auf Anhieb, dass die Schüler sehr wissbegierig sind und schnell lernen. „Inzwischen spielen wir schon richtig Drei gegen Drei auf dem Kleinfeld“, erzählt der 09-Coach, der auch immer wieder koordinative Übungen einbaut.

Zwei Höhepunkte für die Schüler der fünften bis siebten Klasse waren in dieser Saison Einladungen zu Punktspielen des FC 09 in der 2. Bundesliga. So fieberten bei der Saisonpremiere gegen den SV Lindow-Gransee und beim Duell gegen das Volleyball-Internat Frankfurt auch die Gymnasiasten auf der Tribüne mit. Daraus entwickelte sich die Idee, einmal Spieler zur AG einzuladen. „Wir machen am Ende immer eine Fragerunde und da haben die Schüler gefragt, ob sie nicht mal gegen meine Jungs aus der ersten Mannschaft spielen können“, erzählt Jäger, der von Schoen und Lammering direkt grünes Licht bekam. Beide waren früher selbst Schüler auf dem Burg-Gymnasium. Am Freitag zeigten die beiden Schüttorfer den Mädchen und Jungen, die aus der ganzen Obergrafschaft kommen, einige Tipps und Tricks in Sachen Volleyball. Außerdem spielten sie natürlich auch beim Abschlussturnier mit.

Das Ziel von Jäger und 09-Abteilungsleiter Diedrich Lammering ist es, möglichst viele Kinder für den Volleyballsport zu begeistern. Deshalb bietet der 09-Coach nicht nur in Bad Bentheim eine AG an, sondern auch in den drei Grundschulen in Schüttorf. Außerdem laufen gerade Gespräche, dass im kommenden Halbjahr auch an der Oberschule in Schüttorf wieder eine Volleyball-AG angeboten wird. Die Schulen freuen sich über die Zusammenarbeit mit dem Zweitligisten. „So haben wir ein weiteres attraktives Angebot“, sagt Noel Hüwe, der am am Burg-Gymnasium für die Koordination der Ganztagsangebote zuständig ist. Der Besuch der Zweitliga-„Stars“ an der Schule soll keine Eintagsfliege bleiben.