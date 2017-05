Volleyball: Freude über verspäteten Aufstieg

Wietmarschen/Lohne. Ein turbulentes Wochenende liegt hinter den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Wietmarschen und des SV Union Lohne – und das, ohne selbst einen Ball über das Netz geschlagen zu haben. Seit Montag steht offiziell fest, dass die Teams ihre Saisonziele doch noch erreicht haben. Die Wietmarscherinnen steigen auf und kehren nach einem Jahr direkt in die 3. Liga West zurück. Davon profitieren auch die Lohnerinnen, die sich mit dem Sieg in der Relegation gegen den TV Schledehausen bereits sportlich für eine weitere Regionalliga-Saison qualifiziert hatten und ihren Platz jetzt auch offiziell behalten dürfen.

Diese unerwartete Wendung deutete sich bereits am Sonnabend an, als in verschiedenen Whatsapp-Gruppen zahlreiche Nachrichten zur neuen Konstellation die Runde machten. „Es hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer“, sagt Lohnes Trainer Harald Nüsse. Eine offizielle Bestätigung über den geglückten Klassenverbleib hatte der Union-Coach allerdings noch nicht. „Nach den vielen Gerüchten wollte ich endlich Klarheit und habe deshalb direkt beim Staffelleiter angerufen“, berichtet Nüsse. Dort blieb eine Bestätigung zunächst jedoch aus. Manfred Großkopf, der Verantwortliche für die Regionalliga Nordwest, hatte zu dem Zeitpunkt selbst noch nichts von den neuen Entwicklungen gehört. Am Sonntag bekam die Lohner Volleyball-Abteilung ihren Klassenverbleib dann allerdings telefonisch bestätigt. Und am Montag erhielt Nüsse vom Staffelleiter auch eine Bestätigung per E-Mail. „Wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Wir bleiben Regionalligist“, sagte Nüsse, der mit dieser Entwicklung nicht mehr gerechnet hatte, zumal er noch am vergangenen Freitag in der Geschäftsstelle des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes (NWVV) angerufen hatte. Dort machte ihm der Verantwortliche keinerlei Hoffnung, den Abstieg noch abwenden zu können. „Mir wurde gesagt, dass eine Aufstockung der Regionalliga auf keinen Fall in Frage kommt“, sagt Nüsse.

Was war dann geschehen? Zwei Entwicklungen haben dafür gesorgt, dass in der 3. Liga West zwei Plätze frei geworden sind. Zum einen wurde VC Allbau Essen vom Volleyball-Verband die Chance eingeräumt, als Tabellendritter der 3. Liga West in die 2. Bundesliga Nord aufzusteigen. Außerdem wird der USC Münster II, der sportlich aus der 2. Liga abgestiegen ist und aktuell versucht, über eine Sondergenehmigung als Bundesstützpunkt VC Olympia Münster die Klasse zu halten, nicht in der 3. Liga spielen. „Münster hat keinen Antrag für die 3. Liga gestellt. Sie spielen also entweder in der 2. Liga oder steigen in die Regionalliga ab“, hat SVW-Trainer Matthias Haarmann in Erfahrung gebracht, der von den Entwicklungen genauso überrascht wurde wie sein Trainerkollege Harald Nüsse.

Der SV Wietmarschen hat am Sonnabend sogar auf noch kuriosere Weise von seinem Aufstieg in die 3. Liga erfahren. „Wir haben vom Staffelleiter den Spielplan für die 3. Liga zugeschickt bekommen und waren zu unserer Überraschung auch mit dabei“, sagt Haarmann. In Telefonaten wurde dann bestätigt, dass neben dem Sieger der Drittliga-Relegation, dem Detmolder TV, auch die Wietmarscherinnen als Relegationsverlierer aufsteigen dürfen. „Als diese Nachricht dann rum ging, war die Freude bei allen natürlich riesengroß“, erzählt der SVW-Coach. Mit einem Auswärtsspiel der Wietmarscherinnen beim SC Union Emlichheim II, der als Regionalliga-Meister aufsteigt, beginnt die Drittliga-Saison aus Grafschafter Sicht gleich mit einem dicken Ausrufezeichen.