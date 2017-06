Volles Haus beim Sommerkonzert der Musikakademie

Zur achten Auflage ihres Sommerkonzerts hatte die Musik Akademie Obergrafschaft am Sonntag in das Forum des Burg-Gymnasiums eingeladen. Akademieleiter Bodo Wolff konnte ein vielhundertköpfiges Publikum begrüßen.

Bad Bentheim. Die Zuhörer erlebten ein anderthalbstündiges musikalisches Programm, das einem bunten Sommerstrauß an Rhythmen und Melodien glich. In flottem Wechsel stellten die insgesamt über 100 jungen Musiker und ihre Lehrkräfte die jüngsten Ergebnisse ihrer musikalischen Aktivitäten vor. Den Beginn machten 30 Kinder aus der musikalischen Früherziehung, die mit ihrem Lehrer Guido Lambers das einschmeichelnde Kinderlied „Sternenfänger“ sangen und per Ausdruckstanz in Szene setzten. Der Saal klatschte und sang begeistert mit.

„Colourful Rhythms“ lautete der Beitrag der von Kris Lucas angeleiteten Percussionklasse, die einige per Playback eingespielte Hits aus den Charts mit viel Tempo und spielerischem Witz begleiteten. Ganz leise und anrührend geriet dagegen der Auftritt der Gitarrenklasse, die das unvergessliche „Yesterday“ der Beatles intonierten. Es folgte das von Els Hoekstra geleitete Cello-Ensemble mit der eindringlichen Melodie des amerikanischen Folksongs „Swanee River“, in der die vier jungen Musikerinnen des Ensembles erste Ausflüge in die Improvisationskunst wagten.

„Whack boom boom“ lautete das Motto des Auftritts der Schlagzeugschüler, fünf sichtlich spielfreudige junge Menschen, die mit ihren gestimmten Plastikröhren, den „BoomWhackers“ zum Vergnügen des Publikums Filmmelodien wie „Ghostbusters“ anstimmten. Das nachfolgende Klezmer-Ensemble präsentierte sich im ländlichen Sonntagsstaat, weißes Hemd und schwarze Hose, der einst in ganz Osteuropa beheimateten jüdischen Gemeinden, deren melancholische Tanzweisen die Klezmer-Musik aufgreift. Im dichten Zusammenspiel von Violine und Akkordeon gerieten „Tants Yidelek, tants!“ und „Fon der Choope“ zu einem anrührenden Auftritt.

Eine Menge an jungem Talent zeigte sich im Flöten-Ensemble, in dessen Reihen viele Schüler der Schüttorfer Grundschule auf dem Süsteresch, der Grundschule Bad Bentheim und der Klasse 4 der Grundschule Quendorf ihre ersten Schritte in die Welt der Musik wagen.

Unter dem Zeichen von Pop und Rock standen die abschließenden Beiträge. Mit dem 1986er-Hitsong „You’re The Voice“ von John Farnham verabschiedeten 28 Schüler den Pianisten Tim Edler, der die Musik Akademie in Richtung Ostwestfalen verlässt. Ein letztes Mal belohnte laut aufbrandender Applaus seine hochgeschätzte Arbeit.

Im Stil einer New-Orleans-Marchingband zog das Saxofonensemble in den Saal ein. Auf der Bühne gab es mit „Valerie“ von Amy Winehouse modernen Soul vom Feinsten. Die in einer Kooperation mit dem Burg-Gymnasium zusammengestellte Musiktheaterband stellte eine erste Kostprobe aus Shakespeares „Der Sturm“ vor, das im Spätherbst Premiere feiern soll.

Mit der vom Gesangsensemble unter Leitung von Ebi van Slooten angestimmten Pophymne „Scars To Your Beautiful“ endete ein Sommerkonzert, das die Qualität der Arbeit der Musik Akademie Obergrafschaft zu unterstreichen wusste. Ein lang anhaltender Schlussapplaus dankte nicht nur den jungen Musikern und ihren Lehrkräften, sondern auch der Abiturientia des Burg-Gymnasiums, die mit einem leckeren Angebot an Kuchen und Getränken aufwarteten, sowie der für die Technik verantwortlichen Konzertinitiative „Alternation“ aus dem Jugendhaus „Treff 10“.