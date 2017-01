Volkswirte: Trumps Politik verunsichert deutsche Unternehmen

dpa Nürnberg. Die anhaltende Ungewissheit über den künftigen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump trägt nach Beobachtungen von Konjunkturexperten zu einer spürbaren Verunsicherung deutscher Unternehmen bei. Viele Firmenchefs stellten sich derzeit die Frage, welche der Ankündigungen Trumps die US-Regierung am Ende tatsächlich umsetzen werde, berichtet etwa der Deutsche Bank-Volkswirt Heiko Peters in einer dpa-Umfrage. Aber auch der Brexit und ein drohender Wahlsieg von Rechtspopulisten in einigen Ländern Europas stellten für die deutsche Wirtschaft „politische Unsicherheiten dar“.