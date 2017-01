Volksbank-Cup: Grenzland und ASC auf Platz eins

fh Emlichheim. Die Entscheidungen am zweiten Tag des Hallenfußballturniers um den Volksbank-Cup waren früh gefallen: In den letzten drei Spielen am Freitagabend in der Emlichheimer Vechtetalhalle ging es um fast nichts mehr. In der Vorrundengruppe 3 stand fest, dass der ASC Grün-Weiß 49 und der GSV Ringe-Neugnadenfeld 2015 die Endrunde am Sonntag erreicht hatten. Und in der Gruppe 4 war schon nach der zweiten Spielrunde klar, dass Gastgeber Grenzland Laarwald und Germanicus Coevorden, die mit jeweils zwei Siegen gestartet waren, das Weiterkommen bereits sicher hatten.

Nur über die Gruppensieger musste noch entschieden werden. In der Gruppe 3 behauptete sich der ASC mit sieben Punkten letztlich aufgrund der besseren Torbilanz vor dem punktgleichen GSV 2015. In der Gruppe 4 endete das direkte Duell zwischen Grenzland und Coevorden 1:1, was dem Gastgeber aufgrund der besseren Torbilanz den Gruppensieg vor den punktgleichen Niederländern (beide 7) sicherte.

Erfolgreichster Torschütze war Simon Keen, der fünf Mal für den TSV Georgsdorf erfolgreich war. Beim SV Grenzland war Fabian Kerperin besonders treffsicher und steuerte drei Tore bei.

Damit kommt es am Sonntag in der Endrunde ab 14 Uhr in der Vechtetalhalle zu folgender Konstellation: In der Gruppe A treffen Union Emlichheim, der SV Pesse, der ASC Grün-Weiß 49 und Germanicus Coevorden aufeinander. Und in der Gruppe B spielen Olympia Uelsen, VV Noordscheschut, GSV Ringe-Neugnadenfeld und Grenzland Laarwald um den Einzug in die Halbfinalspiele, die gegen 17 Uhr beginnen sollen; das Finale ist für 17.45 Uhr geplant.